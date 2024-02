Le cuivre a légèrement augmenté jeudi, soutenu par un léger recul du dollar américain et une baisse des stocks, bien que les prix soient restés dans une fourchette étroite, les marchés de la Chine, principal consommateur de métaux, étant fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,3 % à 8 218 $ la tonne métrique, à 0302 GMT.

L'indice du dollar a baissé de 0,1% contre ses rivaux, après avoir atteint un plus haut de trois mois mardi, les traders ayant repoussé les paris d'une première réduction des taux de la Réserve fédérale suite aux chiffres étonnamment élevés de l'inflation américaine.

Une monnaie américaine plus faible rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises.

Soutenant également le cuivre, les données quotidiennes du LME ont montré que les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont chuté à 133 888 tonnes au 13 février, le niveau le plus bas depuis septembre.

Le cuivre, largement utilisé dans l'électricité et la construction, est en baisse de plus de 4% ce mois-ci en raison des inquiétudes concernant la demande du principal consommateur qu'est la Chine et de son secteur immobilier en particulier.

Les actions asiatiques ont augmenté jeudi, le Nikkei atteignant un nouveau sommet en 34 ans.

Des données ont montré que l'économie japonaise est entrée en récession après un deuxième trimestre consécutif de contraction inattendue due à la faiblesse de la demande intérieure.

Parmi les autres métaux, l'aluminium LME a augmenté de 0,2 % à 2 239,50 $ la tonne, le nickel est resté stable à 16 345 $, le zinc a gagné 0,5 % à 2 323 $ et le plomb a grimpé de 1,1 % à 2 039 $. L'étain a baissé de 0,4 % à 27 370 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 PIB du Royaume-Uni Est 3M/3M Déc 0700 PIB du Royaume-Uni Estimation MM, YY Déc 0700 Production manufacturière du Royaume-Uni MM Déc 0700 PIB du Royaume-Uni Prelim QQ, YY Q4 1000 Balance commerciale totale de l'UE SA Déc 1100 Actifs de réserve de l'UE Total Jan 1330 Prix des importations des États-Unis YY Jan 1330 Chômage initial des États-Unis Hebdomadaire 1330 Philly Fed Business Indx Fév 1330 Ventes au détail des États-Unis MM Jan 1415 Production industrielle des États-Unis MM Jan (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; Édition par Subhranshu Sahu)