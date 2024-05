Les prix du cuivre ont été sous pression vendredi après des données décevantes sur l'industrie manufacturière chinoise, alors que le marché s'attendait à une hausse mensuelle modérée suite à des achats spéculatifs au début du mois.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a peu bougé à 10 133 dollars la tonne métrique à 0504 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 2,2 % à 81 970 yuans (11 319,95 dollars) la tonne.

L'activité manufacturière de la Chine a chuté de manière inattendue en mai, selon une enquête officielle des usines.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) est tombé à 49,5 en mai, contre 50,4 en avril, sous la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction, et n'a pas atteint la prévision médiane de 50,4 d'un sondage Reuters.

Cela a pesé sur les perspectives de la demande du plus grand consommateur de métaux au monde, la Chine, où la consommation récente s'est déjà effondrée en raison de la récente remontée des prix.

Une frénésie spéculative sur le cuivre a fait grimper le prix à des niveaux record le 20 mai, avant d'entamer une tendance à la baisse sur fond de prises de bénéfices et d'inquiétudes quant aux perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis.

Les investisseurs attendent les rapports sur l'inflation en Europe et aux États-Unis, prévus plus tard dans la journée, pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt mondiaux.

Jusqu'à présent, le cuivre du LME a enregistré un gain mensuel de 1,4 % et a progressé de 18 % cette année.

Le cuivre pourrait repasser sous la barre des 10 000 dollars la tonne en raison de l'accélération des prises de bénéfices, ont indiqué les analystes d'ANZ Research.

D'autres analystes pensent que le métal devrait continuer à augmenter étant donné le déficit croissant de l'offre de matières premières et la hausse de la demande.

L'aluminium du LME a perdu 0,5 % à 2 690 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,5 % à 20 165 $, l'étain a progressé de 0,3 % à 33 200 $ et le plomb a augmenté de 0,1 % à 2 279,50 $, tandis que le zinc a reculé de 1,2 % à 3 034 $.

L'aluminium du SHFE a chuté de 1,6% à 21 385 yuans la tonne, l'étain a baissé de 2,1% à 272 760 yuans, le nickel a perdu 2% à 150 580 yuans, le zinc a perdu 1,7% à 24 680 yuans et le plomb a baissé de 0,9% à 18 730 yuans.

(1 $ = 7,2412 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Colleen Howe ; Rédaction de Rashmi Aich)