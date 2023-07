Le prix du cuivre a augmenté au cours de la première journée de négociation du second semestre de cette année, soutenu par un meilleur sentiment des investisseurs, tandis que l'augmentation de l'offre et les inquiétudes concernant la demande ont pesé sur le marché.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,6 % à 8 365 $ la tonne métrique à 0219 GMT, rebondissant après une baisse trimestrielle.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a augmenté de 1,8 % à 68 320 yuans (9 432,16 $) la tonne métrique.

Les gains ont été réalisés grâce à une meilleure performance des actions, y compris les gains affichés par l'indice immobilier CSI 300 et l'indice immobilier continental Hang Seng.

Les données publiées la semaine dernière concernant une troisième contraction mensuelle de l'activité des usines chinoises ont renforcé les espoirs de nouvelles mesures de relance.

L'immobilier est l'un des principaux moteurs de la demande de métaux industriels.

D'autres métaux sur le SHFE ont également connu une tendance à la hausse. L'aluminium a augmenté de 0,2 % à 18 025 yuans la tonne métrique, le zinc a grimpé de 1,3 % à 20 190 yuans, le plomb a ajouté 1,2 % à 15 615 yuans, le nickel a progressé de 2,3 % à 160 780 yuans et l'étain a bondi de 4,5 % à 226 700 yuans.

Cependant, les analystes ont averti que les perspectives de la demande à court terme pour le cuivre utilisé dans les secteurs de l'énergie, de la construction et du transport restaient faibles en raison d'une baisse des taux d'exploitation de certains utilisateurs de cuivre.

La croissance de l'activité des usines chinoises a ralenti en juin, selon une enquête du secteur privé lundi, le sentiment s'affaiblissant et le recrutement se ralentissant alors que les entreprises s'inquiètent de plus en plus de la morosité des conditions du marché.

Les stocks de cuivre sur le SHFE < CU-STX-SGH> ont augmenté de 13 % pour atteindre 86 313 tonnes métriques vendredi, inversant une baisse qui a commencé à la fin du mois de février.

L'aluminium du LME a gagné 0,5 % à 2 161,50 $ la tonne métrique, l'étain a augmenté de 2,5 % à 27 445 $, le nickel a ajouté 0,6 % à 20 635 $, tandis que le zinc a perdu 0,2 % à 2 384,50 $, le plomb a baissé de 0,1 % à 2 096,50 $.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,2433 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Janane Venkatraman)