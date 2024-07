Les prix du cuivre et de l'aluminium ont atteint leur niveau le plus bas depuis au moins trois mois et demi lundi, en raison des inquiétudes concernant la demande en Chine, principal consommateur, et des niveaux élevés des stocks dans les entrepôts.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,2% à 9 286,50 dollars la tonne métrique à 0950 GMT après avoir atteint 9 233,5 dollars, son niveau le plus bas depuis le 8 avril.

L'aluminium a perdu 1% à 2 328 $ la tonne après avoir atteint 2 326 $, son plus bas niveau depuis le 28 mars, cassant sa moyenne mobile de 200 jours de 2 354 $.

Les marchés des métaux étaient à l'affût de signes indiquant que le gouvernement chinois prendrait des mesures pour remédier à l'effondrement prolongé de l'immobilier dans le pays, qui est le principal moteur de la demande de métaux industriels.

Cependant, la réunion politique clé de la semaine dernière n'a pas réussi à mettre en place de nouvelles politiques pour soutenir la demande de métaux, a déclaré Ewa Manthey, analyste des matières premières chez ING.

"Sans nouvelles mesures de relance, il y a peu d'espoir d'une reprise à court terme pour le secteur de l'immobilier et de la construction. Nous nous attendons à ce que les prix du cuivre et des autres métaux industriels diminuent encore à court terme pour refléter des perspectives de demande plus faibles en Chine", a déclaré Ewa Manthey.

La Chine a toutefois surpris les marchés en abaissant une série de taux d'intérêt majeurs lundi, à la suite des données économiques du deuxième trimestre, plus faibles que prévu, publiées la semaine dernière.

Le cuivre a chuté de 16 % depuis le record de 11 104,50 dollars atteint le 20 mai, ce qui a relancé certains achats physiques en Chine. La prime à l'importation de cuivre en Chine a atteint 9 dollars la tonne vendredi, son niveau le plus élevé depuis le 15 avril.

Les exportations chinoises de cuivre raffiné en juin ont été multipliées par sept par rapport à l'année dernière, tandis que les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME, selon les données quotidiennes du LME, s'élèvent à 234 400 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis septembre 2021.

Le zinc du LME a baissé de 0,9% à 2 749,50 dollars, le plomb a baissé de 1,0% à 2 106,50 dollars, l'étain a baissé de 1,3% à 30 660 dollars et le nickel a glissé de 0,1% à 16 230 dollars. (Reportage de Polina Devitt à Londres ; reportage complémentaire de Mai Nguyen à Hanoi ; édition de Varun H K)