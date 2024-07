Le prix du cuivre s'est maintenu dans une fourchette étroite lundi après trois semaines consécutives de baisse, les investisseurs cherchant à évaluer les perspectives économiques mondiales à partir de la réunion de la Réserve fédérale et des données américaines publiées cette semaine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a gagné 0,1% à 9 121 $ la tonne métrique à 0151 GMT, tandis que le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,4% à 74 380 yuans (10 255,77 $) la tonne.

La semaine dernière, les deux contrats ont atteint leurs niveaux les plus bas en plus de trois mois et demi sur les inquiétudes concernant les perspectives de la demande chinoise après une croissance économique plus lente que prévu au deuxième trimestre et l'absence de stimulus de la part d'un rassemblement politique clé.

Après un rapport bénin sur l'inflation en juin la semaine dernière, les marchés parient que la Fed jettera les bases d'une réduction des taux en septembre lors de sa réunion de mercredi.

Sont également attendus cette semaine le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de juillet, des enquêtes très suivies sur l'industrie manufacturière américaine et mondiale, ainsi que le produit intérieur brut et les données relatives à l'inflation dans la zone euro.

Citi Research a déclaré dans une note vendredi que les prix du cuivre auront probablement du mal à s'orienter dans les semaines à venir avant de remonter à 9 500 dollars la tonne dans les trois mois et d'atteindre 11 000 dollars au début de 2025.

Le plomb du LME était en hausse de 0,7 % à 2 082 $ la tonne, le zinc a augmenté de 0,1 % à 2 670,50 $, l'étain a glissé de 0,5 % à 29 425 $, le nickel a augmenté de 0,2 % à 15 830 $ et l'aluminium a baissé de 0,3 % à 2 283 $.

L'aluminium du SHFE était en hausse de 0,4 % à 19 275 yuans la tonne, le nickel a augmenté de 0,8 % à 127 030 yuans, le plomb a baissé de 0,7 % à 18 610 yuans, l'étain a augmenté de 0,2 % à 247 150 yuans et le zinc a baissé de 0,1 % à 22 670 yuans.

