Le prix du cuivre à Londres a rebondi vendredi, avec la baisse du dollar, mais l'incertitude de la demande en Chine, le principal consommateur, et les inquiétudes concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine ont limité les gains.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,3 % à 8 289,50 $ la tonne métrique à 0158 GMT, inversant les pertes de la session précédente sur fond de vente dans les classes d'actifs à risque.

L'indice du dollar a diminué après un bref rebond jeudi, alors que les données montrant que le marché du travail américain reste fort ont augmenté les chances de la Réserve fédérale d'augmenter les taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

Les investisseurs attendent également les chiffres de l'emploi non agricole et du taux de chômage aux États-Unis, qui doivent être publiés plus tard dans la journée, pour obtenir plus d'indices sur les hausses de taux.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,2 % à 67 720 yuans (9 349,59 dollars) la tonne métrique.

La prime du cuivre sur le marché spot chinois < SMM-CU-PND> a chuté de 440 yuans par tonne lundi à 60 yuans jeudi, indiquant une meilleure offre.

L'aluminium du LME a gagné 0,6% à 2 141 dollars la tonne métrique, l'étain est resté stable à 28 530 dollars, le zinc a augmenté de 0,4% à 2 374 dollars, le plomb a progressé de 0,4% à 2 058 dollars et le nickel a augmenté de 0,1% à 21 225 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,1% à 17 865 yuans la tonne métrique, le zinc a augmenté de 1% à 20 210 yuans, le nickel a gagné 1% à 165 300 yuans, l'étain a augmenté de 1,7% à 234 810 yuans, tandis que le plomb a perdu 0,2% à 15 505 yuans.

(1 $ = 7,2431 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Rashmi Aich)