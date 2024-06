Le prix du cuivre à Londres a baissé vendredi après des données commerciales chinoises mitigées, tandis que les investisseurs attendent un rapport clé sur l'emploi américain plus tard dans la journée pour avoir des indications sur la date à laquelle la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,8 % à 10 076 $ la tonne métrique à 0611 GMT. Il s'est négocié presque sans changement pour la semaine.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,5% à 81 350 yuans (11 229,83 $) la tonne.

Les données commerciales chinoises de vendredi ont montré des exportations supérieures aux attentes en mai, suggérant que les propriétaires d'usines parviennent à trouver des acheteurs à l'étranger. Cependant, les importations ont augmenté à un rythme plus lent.

Par ailleurs, les importations de cuivre non ouvré ont été plus élevées que prévu le mois dernier, ce qui renforce les craintes d'une nouvelle augmentation des stocks en Chine.

Les stocks de cuivre livrables dans les entrepôts du SHFE s'élevaient à 321 695 tonnes la semaine dernière, soit le niveau le plus élevé en quatre ans.

La demande en Chine, qui a été touchée par la récente hausse des prix, a également pesé sur le marché.

Les prix du cuivre ont atteint des niveaux record de plus de 11 000 dollars à la fin du mois de mai, en partie grâce aux fonds qui misent sur l'utilisation du métal dans les secteurs de l'énergie verte et sur une pénurie potentielle.

Quoi qu'il en soit, les attentes d'une réduction des taux de la Fed en septembre ont augmenté après que les données de cette semaine aient suggéré que le marché du travail américain se refroidissait. Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, attendu plus tard dans la journée, devrait montrer que la croissance de l'emploi a probablement maintenu son rythme modéré en mai et que les gains salariaux sont restés stables.

Le dollar est resté proche de son plus bas niveau en huit semaines, ce qui rend l'achat de la matière première moins onéreux.

L'aluminium du LME a baissé de 0,2 % à 2 643,50 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,3 % à 18 590 $, le zinc a augmenté de 0,5 % à 2 923 $, l'étain a augmenté de 1 % à 32 515 $ et le plomb a baissé de 0,2 % à 2 238 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,2% à 21 270 yuans la tonne, le plomb a baissé de 0,1% à 18 815 yuans, l'étain a augmenté de 2,4% à 267 400 yuans, le zinc a augmenté de 0,8% à 24 195 yuans et le nickel a augmenté de 0,2% à 142 170 yuans.

(1 $ = 7,2441 yuan chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Colleen Howe ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Savio D'Souza)