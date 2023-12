Le prix du cuivre à Londres a augmenté vendredi grâce à un dollar américain plus faible, et se dirige vers une hausse annuelle en 2023 grâce à la demande chinoise ferme et à l'attente d'un resserrement de l'offre.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,1% à 8 635,50 dollars la tonne métrique à 0155 GMT. Le contrat a gagné 3% depuis le début de l'année, inversant partiellement une baisse de 13,9% en 2022.

L'indice du dollar a chuté vendredi sur l'attente de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt à partir de mars de l'année prochaine.

Les prix du métal ont été soutenus par des stocks mondiaux minces et une demande chinoise robuste, malgré les problèmes du secteur immobilier dans le premier consommateur mondial.

Le resserrement de l'offre de concentré de cuivre a également renforcé l'optimisme des investisseurs à l'égard de ce métal largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, de la construction et des transports.

Le contrat de cuivre de février le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a glissé de 0,8 % à 68 980 yuans (9 724,26 dollars) la tonne. Il a augmenté de 6,9 % depuis le début de l'année.

L'aluminium du LME a perdu 0,1% à 2 376 dollars la tonne, l'étain a peu varié à 25 680 dollars, le zinc a été atone à 2 640,50 dollars, le plomb a augmenté de 0,1% à 2 087,50 dollars, et le nickel a peu varié à 16 730 dollars.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,4% à 19 475 yuans la tonne, le zinc a baissé de 0,1% à 21 500 yuans, le plomb est resté stable à 15 880 yuans, le nickel a baissé de 1,2% à 128 660 yuans, et l'étain a baissé de 1,5% à 211 380 yuans.

(1 $ = 7,0936 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)