Le cuivre a grimpé mardi, la perspective d'une réduction des taux d'intérêt, un dollar plus faible et des données solides de la Chine encourageant l'achat, mais les stocks élevés et la production croissante du métal dans le plus grand consommateur ont signalé des approvisionnements abondants.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 1,1 % à 10 435 dollars la tonne métrique à 10h30 GMT. Le métal utilisé pour fabriquer des câbles a atteint un niveau record au-dessus de 11 100 dollars la semaine dernière, les spéculateurs et les investisseurs s'y étant engouffrés, s'attendant à ce que la croissance de la demande s'accélère.

Les réductions des taux d'intérêt aideraient la croissance économique, tandis que la baisse de la monnaie américaine rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui stimule la demande.

Les traders ont également cité les bénéfices industriels élevés en Chine comme raison des gains du cuivre.

La plupart des achats de cuivre effectués depuis le début du mois de mars reposent sur l'idée que la consommation dépasse l'offre en raison de la croissance de secteurs tels que les véhicules électriques, l'automatisation et l'intelligence artificielle.

"J'adhère à l'histoire de la demande future. Je pense simplement que les prix ont pris de l'avance sur les fondamentaux. Le marché semble relativement bien approvisionné actuellement, en particulier en Chine", a déclaré David Wilson, analyste chez BNP Paribas.

"Les stocks de cuivre de Shanghai ont augmenté de 240 % en glissement annuel et des livraisons sont en cours dans les entrepôts du LME. Le taux de production quotidien de cuivre raffiné en Chine est le deuxième plus élevé jamais enregistré.

Sur une base journalière, la production moyenne de cuivre de la Chine s'est élevée à 38 000 tonnes en avril.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange, à 290 376 tonnes, sont proches de leur plus haut niveau en quatre ans et se comparent à des chiffres proches de 30 000 tonnes en janvier < CU-STX-SGH>.

Parallèlement, les stocks de cuivre < MCUSTX-TOTAL> de 114 750 tonnes ont augmenté depuis la mi-mai.

Plus tard dans la semaine, les marchés des métaux industriels surveilleront les données sur l'inflation américaine pour obtenir des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et les enquêtes des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier chinois pour évaluer les perspectives de la demande.

Dans les autres métaux, l'aluminium a augmenté de 1,5 % à 2 702 $, le zinc de 1,3 % à 3 098 $, le plomb de 1,5 % à 2 333 $, l'étain de 2,1 % à 33 945 $ et le nickel de 0,8 % à 20 405 $.