Le cuivre londonien a chuté mercredi après que les données du principal consommateur, la Chine, aient souligné la faiblesse de son économie et exacerbé les inquiétudes concernant la demande, la fermeté du dollar américain ayant également nui au métal.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a glissé de 0,5% à 8 314,50 dollars la tonne métrique à 0434 GMT.

Pendant ce temps, le contrat de cuivre de mars le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange est resté inchangé à 67 810 yuans (9 424,47 dollars) la tonne.

La deuxième plus grande économie du monde a légèrement manqué les attentes des analystes pour la croissance économique du quatrième trimestre, bien que Bejining ait atteint son objectif de croissance annuelle d'environ 5%.

Les indicateurs d'activité de décembre ont montré que les ventes au détail ont augmenté au rythme le plus lent depuis septembre, que les prix des logements neufs ont chuté au rythme le plus rapide depuis février 2015, et que la croissance des investissements est restée tiède, bien que la production industrielle ait montré des signes d'amélioration.

La production de 10 métaux non ferreux, dont le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc et le nickel, a augmenté de 7,1 % pour atteindre 74,7 millions de tonnes en 2023, un record.

La stabilité du dollar a également pesé sur le marché, car un dollar plus fort rend les matières premières plus chères pour les acheteurs.

L'indice du dollar est resté proche de son plus haut niveau en un mois, les remarques du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller ayant atténué les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en mars.

Les analystes d'ING ont déclaré que les perspectives de la demande de cuivre à court terme resteront baissières à neutres, et qu'une reprise substantielle des prix ne se produira pas avant le deuxième trimestre de l'année, point de départ des réductions de taux de la Fed.

Le nickel au LME a légèrement augmenté de 0,1 % à 16 165 dollars la tonne, l'étain a progressé de 0,5 % à 25 310 dollars, tandis que le plomb a baissé de 0,6 % à 2 091 dollars, le zinc a baissé de 0,5 % à 2 535 dollars et l'aluminium a glissé de 0,5 % à 2 203 dollars.

Le nickel du SHFE a augmenté de 0,5% à 127 640 yuans, l'étain a progressé de 2,6% à 214 390 yuans, l'aluminium a augmenté de 0,2% à 18 865 yuans, tandis que le plomb a baissé de 0,1% à 16 200 yuans, et le zinc a perdu 0,6% à 21 165 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,1951 yuan chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Varun H K)