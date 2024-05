Le cuivre londonien a grimpé mercredi grâce à un dollar américain plus faible, alors que les traders attendent un rapport clé sur l'inflation américaine pour obtenir des indices sur la politique de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,3 % à 10 144 $ la tonne métrique à 2 h 03 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,4 % à 81 510 yuans (11 267,00 $) la tonne.

Le dollar s'est échangé près d'un plus bas d'un mois contre l'euro mercredi, dans un contexte de baisse des rendements des bons du Trésor. Un dollar plus faible rend l'achat de la matière première moins cher.

Ailleurs, les prix du cuivre américain sur le CME ont atteint un record mardi, alimentés par une forte demande aux États-Unis et l'achat de fonds.

L'aluminium du LME a légèrement baissé de 0,1 % à 2 549,50 $ la tonne, l'étain a augmenté de 0,4 % à 33 500 $, le nickel a gagné 0,1 % à 19 095 $, le zinc a augmenté de 0,1 % à 3 006,50 $ et le plomb a augmenté de 0,7 % à 2 275 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,6% à 20 495 yuans la tonne, le zinc a baissé de 0,2% à 23 755 yuans, le nickel a baissé de 0,2% à 144 110 yuans, tandis que le plomb a augmenté de 1,9% à 18 670 yuans et l'étain a augmenté de 1,1% à 272 960 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0645 France IPC (norme UE) Final MM, YY Avril

0900 PIB de l'UE Estimation Flash QQ, YY Q1

1000 Total des avoirs de réserve de l'UE Avril

1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA Avril

1230 IPC américain MM, SA ; YY, NSA Avril

1230 IPC américain Salariés avril

1230 US Retail Sales MM April ($1 = 7.2344 Chinese yuan) (Reporting by Siyi Liu and Colleen Howe ; Editing by Sohini Goswami)