Le prix du cuivre à Londres se dirigeait vers son premier gain hebdomadaire en sept semaines, soutenu par un dollar plus faible, des espoirs de réduction des taux américains, des mesures de relance et une amélioration de la demande physique en Chine, le principal consommateur.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,1% à 9 892,50 $ la tonne métrique à 0424 GMT. Le contrat était en hausse de 3% sur une base hebdomadaire, prévu pour le premier gain hebdomadaire depuis la semaine terminée le 17 mai.

Le dollar s'est affaibli cette semaine alors que les données économiques faibles des États-Unis ont renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt. Un dollar plus faible rend les métaux moins chers pour les détenteurs d'autres devises.

Par ailleurs, certains acteurs du marché espèrent que la Chine annoncera des mesures de relance lors d'une réunion politique clé à la mi-juillet.

La semaine dernière, le prix du cuivre est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois, à 9 495,50 dollars la tonne. De nombreux acheteurs chinois ont repris leurs achats après être restés à l'écart pendant des semaines lors d'une hausse volatile qui a poussé les prix à un niveau record de plus de 11 100 dollars en mai.

Le rabais pour importer du cuivre en Chine, le principal consommateur, a été ramené à 2 dollars la tonne, alors qu'il était de 20 dollars la tonne en mai, ce qui indique une amélioration de la demande.

Toutefois, la faiblesse des données macroéconomiques au niveau mondial et le fait que la demande de cuivre physique reste sensible aux prix, en particulier autour de 10 000 dollars, ont empêché les prix de continuer à progresser.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a baissé de 0,2 % pour atteindre 79 890 yuans (10 990,51 dollars) la tonne.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,1 % à 2 525 dollars la tonne, le nickel a augmenté de 0,6 % à 17 320 dollars, le zinc a augmenté de 0,2 % à 2 992 dollars, le plomb a diminué de 0,1 % à 2 224,50 dollars et l'étain a augmenté de 0,5 % à 33 325 dollars.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,8% à 20 315 yuans la tonne, le nickel a baissé de 1,3% à 136 530 yuans, l'étain a baissé de 0,4% à 274 630 yuans, le zinc a baissé de 0,2% à 24 645 yuans, tandis que le plomb a augmenté de 0,8% à 19 665 yuans.

(1 $ = 7,2690 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Janane Venkatraman )