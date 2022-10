Le cuivre mis sous pression par l'effondrement de la demande

Les prix du cuivre ont chuté lundi, les attentes d'un affaiblissement de la demande étant renforcées par les données manufacturières du monde entier, un dollar fort et une augmentation des stocks dans les entrepôts agréés par le London Metal Exchange (LME).

Le cuivre de référence sur le LME était en baisse de 1,5 % à 7 434 $ la tonne à 9 h 30 GMT dans des échanges modérés en raison d'une semaine de vacances en Chine, principal consommateur. La semaine dernière, le contrat de référence à trois mois a atteint 7 220 dollars la tonne, son plus bas niveau depuis le 21 juillet.

"Il est clair que nous aurons une demande plus faible et potentiellement des prix plus bas dans la dernière partie de cette année", a déclaré Michael Widmer, analyste de Bank of America.

"L'incertitude est de savoir quelle sera l'intensité du ralentissement et quel sera le plein impact sur la demande de métaux industriels."

L'activité des usines chinoises s'est contractée à un rythme plus soutenu en septembre, les fermetures strictes du COVID ayant perturbé la production et frappé la demande de produits chinois.

L'activité manufacturière dans la zone euro et en Asie s'est affaiblie en septembre face aux pressions continues sur les coûts.

"L'hiver européen sera un autre point d'inflexion clé", a déclaré Edward Meir, analyste chez ED&F Man Capital Markets.

"Toutefois, nous pensons que les choses en Europe - à moins d'un hiver rigoureux - ne seront pas aussi désastreuses que prévu étant donné qu'une mesure impressionnante de planification et de préparation (et de conservation) de l'énergie a eu lieu."

La force de la devise américaine, qui rend les produits de base en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises, pèse depuis quelque temps sur les métaux industriels.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du LME sont en hausse de plus de 30 % depuis septembre, à 135 750 tonnes, tandis que les bons annulés - le métal destiné à être livré - ont baissé à 6 %, contre 50 % le 26 août.

La prime de 130 dollars la tonne pour le cuivre au comptant par rapport au contrat de trois mois, par rapport à la décote du mois d'août, reflète l'équarrissage des positions courtes par les participants au marché, selon les traders.

Dans les autres métaux, l'aluminium a baissé de 0,7 % à 2 146 $ la tonne, le zinc a perdu 0,9 % à 2 941 $, le plomb a baissé de 2,4 % à 1 862 $, l'étain a glissé de 3,2 % à 19 965 $ et le nickel a augmenté de 2,8 % à 21 705 $. (Reportage de Pratima Desai ; édition de David Goodman)