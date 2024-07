Le cuivre londonien a encore chuté jeudi pour s'échanger sous la barre des 9 000 dollars la tonne métrique pour la première fois depuis le début du mois d'avril, dans un contexte de ventes parmi les investisseurs et d'assombrissement des perspectives de demande de la Chine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a chuté de 1,4% à 8 981,50 dollars la tonne à 0735 GMT, marquant la neuvième session de baisse consécutive et le niveau le plus bas depuis le 3 avril.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 2,4 % à 73 030 yuans (10 084,79 $) la tonne, également un plus bas de plus de trois mois et demi.

Les fonds ont quitté le marché en raison de l'incertitude de la politique américaine et des craintes croissantes concernant la demande en Chine après qu'une réunion politique clé la semaine dernière n'ait pas annoncé de mesures spécifiques pour stimuler l'économie et relancer le secteur de l'immobilier, selon les analystes.

La demande physique pour le métal utilisé dans l'énergie et la construction est restée faible en raison des stocks élevés.

"Il n'y a pas de demande et (il y a) beaucoup de réductions et de suspensions de production parmi les producteurs de produits en cuivre", a déclaré un producteur chinois de produits en cuivre.

Les métaux ont également suivi les pertes des marchés boursiers mondiaux.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à leurs plus bas niveaux en plusieurs semaines mercredi, les résultats médiocres de Tesla et d'Alphabet ayant sapé la confiance des investisseurs dans les grandes capitalisations technologiques qui avaient précédemment tiré la hausse des actions en 2024.

Le plomb du LME a glissé de 0,6 % à 2 032,50 $ la tonne, le zinc a baissé de 1,8 % à 2 632,50 $, l'étain a glissé de 2,3 % à 29 110 $, le nickel a baissé de 0,9 % à 15 685 $, et l'aluminium a perdu 0,9 % à 2 280,50 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,7% à 19 175 yuans la tonne, le nickel a chuté de 3% à 124 550 yuans, le plomb a baissé de 1,3% à 18 725 yuans, l'étain a baissé de 2,7% à 241 120 yuans et le zinc a baissé de 1,7% à 22 570 yuans.

(1 $ = 7,2416 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Janane Venkatraman)