Le prix du cuivre, utilisé comme indicateur de la santé économique, a baissé mardi en raison du renforcement du dollar. Les marchés attendent des données économiques clés des États-Unis et de la Chine pour obtenir des indices sur les perspectives de la demande du métal rouge.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,1% à 8 477,50 dollars la tonne métrique à 0209 GMT, étendant ses pertes de la session précédente.

L'indice du dollar s'est renforcé après que les responsables de la Réserve fédérale aient déclaré lundi que de nouvelles hausses des taux d'intérêt sont probables étant donné que l'inflation reste élevée et que le marché du travail est toujours tendu.

Un dollar plus fort rend moins attrayant l'achat de la matière première au prix du billet vert.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,2 % pour atteindre 68 830 yuans (9 534,83 dollars) la tonne métrique.

La Chine publiera ses données commerciales plus tard dans la journée et ses données sur l'inflation mercredi. La demande du plus grand consommateur de métaux au monde a été lente en raison d'une reprise économique décevante et d'une accalmie commerciale estivale traditionnelle.

Les États-Unis publieront leurs données sur l'inflation jeudi.

L'aluminium du LME a perdu 0,4 % à 2 222 $ la tonne métrique, l'étain a baissé de 0,6 % à 27 600 $, le zinc a perdu 0,5 % à 2 483 $, le plomb a légèrement baissé de 0,3 % à 2 132 $, tandis que le nickel a augmenté de 0,1 % à 21 130 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,2% à 18 435 yuans la tonne métrique, le zinc a perdu 0,5% à 20 840 yuans, l'étain a glissé de 0,1% à 226 870 yuans, le nickel a baissé de 0,2% à 166 180 yuans, tandis que le plomb a augmenté de 0,4% à 15 940 yuans.

(1 $ = 7,2188 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)