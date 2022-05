Le cuivre progresse alors que les cas de COVID-19 en Chine s'atténuent, mais la demande reste à risque

Shanghai a déclaré que la moitié de la ville avait atteint le statut "zéro COVID", mais que des restrictions intransigeantes devaient rester en place en vertu d'une politique nationale.

Les blocages en Chine et les inquiétudes concernant les hausses agressives des taux d'intérêt américains cette année ont pesé sur les métaux de base, le cuivre ayant atteint cette semaine son plus bas niveau en près de cinq mois.

La réticence de Pékin à injecter des stimuli économiques pour soutenir la demande continuerait à peser sur les métaux, a déclaré Caroline Bain, économiste senior en matières premières chez Capital Economics.

"Les lockdowns en Chine ont été le dernier clou du cercueil pour la demande. Cela a révélé à quel point la demande était faible", a déclaré Mme Bain.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 1,4 % à 9 359 $ la tonne à 1043 GMT.

LOGISTIQUE : L'épidémie de COVID-19 en Chine supprime l'utilisation du cobalt, du nickel et du lithium dans le pays en perturbant le transport et en réduisant la fabrication de batteries, a déclaré Antaike, un organisme de recherche soutenu par l'État.

DEMANDE : Les ventes globales de véhicules en Chine pour le mois d'avril ont plongé de près de 48 % par rapport à l'année précédente, les fermetures ayant frappé les usines et les salles d'exposition, mais les ventes de véhicules électriques ont bondi et les marques chinoises ont pris des parts aux rivaux mondiaux.

CUIVRE : La production de cathodes de cuivre de la Chine en avril a chuté à la fois sur une base mensuelle et annuelle, a déclaré mardi le bureau d'études Antaike, soutenu par l'État, car la maintenance et l'épidémie de COVID-19 ont empêché les fonderies de produire davantage de métal.

INFLATION : L'inflation en Chine a baissé à son plus bas niveau depuis un an en avril, donnant aux décideurs politiques la possibilité de prendre de nouvelles mesures de stimulation pour soutenir une économie en déclin.

DOLLAR : A son plus haut niveau depuis près de deux décennies, le dollar rend les métaux et autres actifs dans lesquels il est évalué plus chers pour les acheteurs détenant d'autres devises. [FRX/]

COLONNE : Les fonds baissiers font jouer leurs muscles sur le cuivre alors que les perspectives macroéconomiques s'assombrissent : Andy Home.

PRIX : L'aluminium du LME a gagné 0,5 % à 2 769 $ la tonne, le zinc a augmenté de 1,3 % à 3 645 $, le plomb est resté stable à 2 112 $, l'étain a à peine changé à 35 530 $, tandis que le nickel a baissé de 2 % à 27 835 $.