Le prix du cuivre a rebondi jeudi après avoir atteint son niveau le plus bas en deux mois et demi, à la suite d'un redressement de la monnaie de la Chine, principal consommateur de métaux, après des mesures de soutien.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,6 % à 8 213 dollars la tonne métrique à 0945 GMT après avoir atteint 8 120 dollars, son plus bas niveau depuis le 1er juin.

Les gains ont suivi l'injection par la banque centrale chinoise de plus de liquidités sur le marché pour soutenir les actifs financiers et les principales banques d'État ont vendu des dollars pour acheter des yuans.

"Le rebond du renminbi explique le rebond du cuivre", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank à Copenhague.

"Nous avons une corrélation entre le cuivre et le renminbi offshore de près de 90, basée sur les inquiétudes concernant l'économie chinoise et les perspectives de la demande. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu une corrélation aussi élevée".

M. Hansen a indiqué que le cuivre avait d'abord chuté en raison des craintes que de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains soient nécessaires après la publication des minutes de la Réserve fédérale.

Au plus bas de jeudi, le cuivre du LME avait perdu plus de 8 % depuis qu'il avait atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois au début du mois d'août.

Le cuivre avait grimpé en juillet grâce aux espoirs de nouvelles mesures de relance en Chine, mais il est retombé en raison de la déception suscitée par la lenteur des mesures prises par le gouvernement.

La hausse de l'indice du dollar, qui a atteint son niveau le plus élevé en deux mois, a permis de limiter les gains, ce qui a rendu les matières premières plus chères pour les détenteurs d'autres monnaies.

Le zinc au comptant du LME est passé à une décote de 4,25 dollars la tonne par rapport au contrat de trois mois < CMZN0-3> mercredi, après être resté à une prime depuis le 3 août, ce qui indique un relâchement de la tension de l'offre après que les stocks du LME aient grimpé à un sommet de 17 mois.

L'aluminium du LME a gagné 0,8 % à 2 160 $ la tonne métrique, le nickel a progressé de 1,5 % à 20 100 $, le zinc a gagné 0,6 % à 2 297 $, le plomb a ajouté 0,5 % à 2 131 $ tandis que l'étain a baissé de 0,5 % à 24 940 $.

