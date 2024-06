Le prix du cuivre a rebondi jeudi pour s'échanger au-dessus du seuil clé de 10 000 dollars la tonne métrique grâce à de meilleures perspectives de demande, les investisseurs ayant renouvelé leurs paris sur les réductions des taux d'intérêt américains.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,5% à 10 071,50 $ la tonne à 0514 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a gagné 1,2% à 81 540 yuans (11 254,81 $) la tonne.

Les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale en septembre ont augmenté après que les données de cette semaine aient suggéré que le marché du travail américain se détendait.

Le dollar a baissé, ce qui a rendu l'achat de la matière première moins cher.

Le cuivre a récemment glissé après que les prix record atteints le mois dernier ont freiné la consommation physique en Chine, où les stocks ont augmenté.

Les taux d'exploitation des producteurs de câbles et de fils de cuivre ont baissé de 5,5 % sur le mois pour atteindre 67,9 %, moins que prévu, selon une enquête du Shanghai Metals Market (SMM).

Les récentes baisses des prix à terme ont encouragé certains achats, et le marché reste soutenu par les pénuries de concentré de cuivre, ont déclaré les analystes de Guangzhou Futures.

Le rabais payé sur les prix du SHFE pour acheter du cuivre sur le marché au comptant s'est réduit cette semaine < SMM-CU-PND>, et la prime Yangshan < SMM-CUYP-CN>, un indicateur de l'appétit pour l'importation, s'est progressivement redressée mais est restée en territoire négatif.

L'activité des services en Chine s'est accélérée en mai au rythme le plus rapide depuis 10 mois, ce qui a renforcé le sentiment après que l'activité des usines ait augmenté le plus rapidement depuis environ deux ans le mois dernier.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,9 % à 2 646 dollars la tonne, le nickel a progressé de 1,7 % à 18 590 dollars, le zinc de 1,4 % à 2 904,50 dollars, l'étain de 1,9 % à 31 900 dollars et le plomb de 0,7 % à 2 246 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,3% à 21 305 yuans la tonne, le plomb a augmenté de 0,6% à 18 905 yuans, l'étain a augmenté de 0,2% à 263 250 yuans, tandis que le zinc a baissé de 0,1% à 24 120 yuans et le nickel a baissé de 0,9% à 142 800 yuans.

