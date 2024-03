Les prix du cuivre à Londres sont restés pratiquement inchangés mercredi, les négociants et les investisseurs faisant preuve de prudence et attendant les résultats d'une réunion des principaux fondeurs chinois.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) était presque stable à 8 658 dollars la tonne métrique à 0454 GMT.

Les principaux fondeurs chinois se sont réunis mercredi pour discuter des actions possibles pour faire face à la chute des frais de traitement des concentrés de cuivre qui ont affecté leurs bénéfices, ont indiqué des sources, bien que les analystes prévoient que les frais pourraient rebondir au deuxième trimestre.

Le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a progressé de 0,4% à 69 990 yuans (9 737 dollars) la tonne.

La plupart des prix des métaux de base ont évolué de manière latérale au cours des dernières séances, les facteurs baissiers et haussiers s'équilibrant.

D'une part, les perspectives de croissance économique modérées et l'absence de mesures de relance fortes en Chine ont pesé sur les prix des métaux. D'autre part, les perspectives de réduction des taux d'intérêt aux États-Unis, l'affaiblissement du dollar et les problèmes d'approvisionnement dans certains métaux ont apporté un certain soutien aux prix.

L'aluminium au LME a perdu 0,3 % à 2 259 $ la tonne, le nickel est resté pratiquement stable à 18 545 $, le zinc est resté pratiquement inchangé à 2 560 $, le plomb a à peine bougé à 2 143,50 $, tandis que l'étain a perdu 0,3 % à 27 430 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,3% à 19 245 yuans la tonne, le nickel a bondi de 1,6% à 142 500 yuans, le zinc a progressé de 0,3% à 21 415 yuans, le plomb a légèrement augmenté de 0,2% à 16 300 yuans tandis que l'étain a perdu 0,2% à 219 760 yuans.

(1 $ = 7,1880 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi, reportage complémentaire de Siyi Liu à Pékin ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)