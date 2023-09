Le prix du cuivre a baissé mardi, plombé par l'augmentation des stocks dans les entrepôts d'échange et les inquiétudes concernant la demande dans un contexte de données économiques médiocres en Chine, le principal consommateur.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,3 % à 8 428 dollars la tonne métrique à 0226 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a perdu 0,6 % à 69 320 yuans (9 508,79 dollars) la tonne.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont augmenté à 107 425 tonnes, le plus élevé depuis octobre 2022, avec la plupart des livraisons en août allant dans les entrepôts aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan.

Les stocks de cuivre du SHFE < CU-STX-SGH> ont augmenté pour la deuxième semaine consécutive la semaine dernière, bien qu'à un rythme modéré.

L'activité des services en Chine s'est développée au rythme le plus lent depuis huit mois en août, soulignant à nouveau le ralentissement des activités dans la deuxième économie mondiale et le plus grand consommateur de métaux, malgré les efforts de relance de la consommation.

Les prix des métaux ont été soutenus par un dollar plus faible, qui rend les métaux moins chers pour les détenteurs d'autres devises, et par les données de vendredi qui ont montré une expansion surprenante des activités des usines dans les entreprises orientées vers l'exportation dans les régions côtières de la Chine.

L'aluminium du LME a baissé de 0,7 % à 2 196,50 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,1 % à 21 070 $, le zinc a baissé de 0,6 % à 2 465,50 $, le plomb a baissé de 1,2 % à 2 197 $ et l'étain a baissé de 0,3 % à 26 305 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 1,4% à 18 955 yuans la tonne, le nickel a baissé de 0,3% à 170 670 yuans, le zinc a baissé de 0,2% à 21 230 yuans, le plomb a baissé de 2,7% à 16 510 yuans et l'étain a augmenté de 1,6% à 221 550 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0430 Australie RBA Cash Rate Sept

0750 France S&P Global Serv PMI Aug

0750 France HCOB Composite PMI Aug

0755 Allemagne HCOB Services PMI Aug

0755 Allemagne HCOB Composite Final PMI Aug

0800 UE HCOB Serv Final PMI Aug

0800 UE S&P Global Comp Final PMI Aug

0830 UK Composite Final PMI Aug

0830 UK Reserve Assets Total Aug

1400 Commandes manufacturières américaines MM Juillet

(1 $ = 7,2901 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction d'Eileen Soreng)