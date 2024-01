Les prix du cuivre étaient sous pression mercredi en raison du raffermissement du dollar américain, l'optimisme quant à une réduction rapide et agressive des taux d'intérêt américains s'étant estompé.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a glissé de 0,2 % à 8 528,50 $ la tonne métrique à 2 h 02 GMT, tandis que le contrat de cuivre de février le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) était en baisse de 0,2 % à 68 660 yuans (9 600,11 $) la tonne.

L'indice du dollar a enregistré mardi sa plus forte hausse quotidienne depuis octobre, soutenu par des rendements obligataires américains plus élevés, alors que les investisseurs attendent les données sur l'emploi américain et les chiffres de l'inflation européenne pour obtenir des indices sur les politiques des banques centrales.

Les investisseurs parient que le rapport américain montrera un marché de l'emploi robuste dans la première économie mondiale, ce qui renforcera l'argument contre la nécessité de réduire les taux d'intérêt dès le mois de mars.

Les achats récents ont ralenti en Chine, premier consommateur mondial de métaux, en raison de la faiblesse saisonnière de la demande et de la forte production intérieure en décembre.

La prime de cuivre de Yangshan, un indicateur de la demande d'importation, est tombée à 67,50 dollars la tonne, soit une baisse de 67% par rapport au mois précédent. < SMM-CUYP-CN>

L'aluminium LME a glissé de 0,2% à 2 331,50 $ la tonne, le zinc a perdu 0,5% à 2 607 $, le plomb a légèrement baissé de 0,1% à 2 063 $, tandis que le nickel a gagné 0,6% à 16 675 $, et l'étain a ajouté 0,2% à 25 235 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,8% à 19 425 yuans la tonne, le plomb a peu bougé à 15 945 yuans, le nickel a augmenté de 1,2% à 128 530 yuans, l'étain a augmenté de 0,4% à 210 360 yuans, et le zinc a augmenté de 0,2% à 21 540 yuans.

(1 $ = 7,1520 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)