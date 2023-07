Le prix du cuivre à Londres a baissé lundi, plombé par des inquiétudes concernant la demande, alors que les données décevantes sur l'inflation en Chine indiquent une lente reprise économique dans le premier pays consommateur de métal au monde, en dépit de certains problèmes d'approvisionnement.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,5 % à 8 326 $ la tonne métrique à 0459 GMT, après un gain hebdomadaire marginal.

Les prix à l'usine en Chine ont chuté au rythme le plus rapide en sept ans et demi en juin, tandis que l'inflation des consommateurs a été la plus faible depuis 2021.

Le ralentissement de l'économie mondiale a également pesé sur la demande, comme l'a montré l'absence de données sur l'emploi aux États-Unis la semaine dernière.

La consommation de cuivre - largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, de la construction et des transports - a été plus faible que prévu, compensant les perturbations de l'offre et les faibles stocks sur le marché.

Le Chili, premier producteur mondial de cuivre, a vu sa production chuter de 14 % en mai par rapport à l'année précédente.

Les analystes d'ANZ Research ont noté que la faible production a réduit les stocks. Les stocks de cuivre dans les entrepôts sous douane chinois sont tombés à leur plus bas niveau depuis sept mois < SMM-CUR-BON> en juin.

La production chinoise de cuivre raffiné en juin a été estimée par le Shanghai Metals Market à 917 900 tonnes métriques, dépassant les attentes car certaines fonderies ont prolongé leur maintenance.

Il y a eu des espoirs de nouvelles mesures de relance de la part de la deuxième plus grande économie du monde qui pourraient soutenir la demande pour le métal industriel.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,2 % à 67 850 yuans (9 378,02 dollars) la tonne métrique.

L'étain du LME a glissé de 1,9% à 27 800 dollars, le zinc a perdu 0,6% à 2 349 dollars, le plomb et l'aluminium sont restés inchangés à 2 052,50 dollars et 2 145,50 dollars la tonne respectivement, tandis que le nickel a baissé de 1,1% à 20 580 dollars.

Le zinc du SHFE a baissé de 1,2% à 19 910 yuans, le plomb a peu varié à 15 505 yuans, le nickel a baissé de 2,4% à 160 950 yuans, l'étain a perdu 2,1% à 229 420 yuans, tandis que l'aluminium a augmenté de 0,6% à 17 960 yuans la tonne métrique.

(1 $ = 7,2350 yuan chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Rashmi Aich et Sohini Goswami)