Le prix du cuivre est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis quatre semaines, après qu'un dollar plus ferme et des stocks en hausse aient fait pression sur les prix.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,5 % à 8 283,50 $ la tonne métrique à 0304 GMT. Sur une base hebdomadaire, le contrat a diminué de 2,6%, la pire performance hebdomadaire depuis le 11 août.

Le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 0,5% à 68 800 yuans (9 369,47 $) la tonne. Le contrat était également prévu pour une baisse hebdomadaire.

Le dollar se dirigeait vers sa plus longue série de gains hebdomadaires en neuf ans, ce qui rendait les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre 2022 à 133 850 tonnes.

La faiblesse des données économiques chinoises et les problèmes immobiliers ont continué à peser sur le sentiment de risque, bien que les attentes d'un soutien politique supplémentaire aient amorti la chute des prix des métaux.

L'aluminium LME a perdu 0,6% à 2 182 $ la tonne, le nickel a chuté de 1,1% à 20 255 $, le zinc a chuté de 1% à 2 454 $, le plomb a baissé de 0,9% à 2 210,50 $ et l'étain a diminué de 0,7% à 25 895 $.

L'étain a été le seul contrat parmi les métaux de base sur le LME à augmenter sur une base hebdomadaire et en voie d'obtenir sa troisième augmentation hebdomadaire consécutive, en partie aidée par les inquiétudes sur l'approvisionnement du Myanmar.

L'aluminium du SHFE a chuté de 0,6% à 19 045 yuans la tonne, le nickel a chuté de 1,7% à 166 150 yuans, le zinc a baissé de 0,2% à 21 310 yuans, l'étain a perdu 1,3% à 219 160 yuans tandis que le plomb a augmenté de 0,3% à 16 975 yuans.

Le plomb du SHFE devrait connaître sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive, contrairement au plomb du LME qui est en baisse de 1,6 % d'une semaine sur l'autre, la plus forte baisse hebdomadaire depuis le 7 juillet.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne IPCH Final YY Août

1600 La Réserve Fédérale émet un rapport trimestriel

comptes financiers trimestriels des États-Unis

(1 $ = 7,3430 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sonia Cheema)