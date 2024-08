Les prix du cuivre ont repris leur tendance baissière mercredi après que les données de la Chine, principal consommateur de métaux, aient montré une faible demande et qu'une augmentation des stocks ait mis en évidence une offre excédentaire.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a perdu 1,3% à 8 816 dollars la tonne métrique à 1000 GMT, inversant les gains de la session précédente.

Le cuivre du LME a perdu 21% depuis qu'il a atteint un record de plus de 11 100 dollars la tonne en mai et a atteint son niveau le plus bas en quatre mois et demi lundi.

Les données du LME ont montré mercredi que les stocks de cuivre ont bondi de 17% en une journée pour atteindre leur plus haut niveau depuis septembre 2019, après avoir plus que doublé au cours des deux derniers mois. < MCUSTX-TOTAL>

"Il y a toujours une histoire haussière à long terme pour le cuivre, mais elle s'est certainement estompée avec les stocks qui continuent d'augmenter", a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank à Copenhague.

"Nous avons besoin que les taux d'intérêt baissent sérieusement, ce qui réduirait les coûts de financement des matières premières, et nous avons besoin de voir cette phase de désendettement suivre son cours.

Les indicateurs techniques basés sur le déclin depuis le pic de mai indiquent que le prochain objectif majeur de baisse est 8 400 dollars, a ajouté M. Hansen.

Les données en provenance de Chine ont renforcé les inquiétudes des investisseurs, les importations de cuivre non ouvré et de produits ayant chuté de 2,9 % en juillet par rapport à l'année précédente.

Les données ont également montré que les exportations globales du pays ont augmenté à leur rythme le plus lent en trois mois en juillet, manquant les attentes et ajoutant aux inquiétudes concernant les perspectives du vaste secteur manufacturier du pays.

Le raffermissement de l'indice du dollar a également pesé sur le marché, rendant les métaux tels que le cuivre plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Parmi les autres métaux, l'aluminium du LME a chuté de 1,4 % à 2 265 dollars la tonne, le zinc a perdu 0,9 % à 2 578 dollars, le nickel a baissé de 0,6 % à 16 290 dollars, tandis que le plomb a augmenté de 0,5 % à 1 963 dollars et l'étain a progressé de 1,2 % à 30 000 dollars.

Pour les articles les plus importants sur les métaux, cliquez sur (Reportage d'Eric Onstad ; édition de Barbara Lewis)