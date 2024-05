Les prix du cuivre ont baissé mardi, entraînés par un dollar plus ferme et les opérateurs ont pris une pause après que les prix aient atteint un niveau record lors de la session précédente.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,5% à 10 839,50 dollars la tonne métrique à 02h30 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a légèrement baissé de 0,1% à 86 650 yuans (11 965,92 dollars) la tonne.

Le dollar s'est raffermi, rendant les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les investisseurs ont pris une pause après que le cuivre ait atteint un niveau record de 11 104,50 dollars la tonne lors de la session précédente. Le contrat de cuivre du LME a gagné 27 % depuis le début de l'année.

Cette hausse a été déclenchée par la couverture des positions courtes sur le marché américain du Comex, ce qui a incité les spéculateurs et les fonds à continuer à investir dans le métal, en pariant sur son utilisation croissante dans le cadre de la transition vers l'énergie verte à l'échelle mondiale.

Toutefois, sur le marché physique, la demande de cuivre n'est pas aussi brûlante. La prime habituelle que les consommateurs et les négociants chinois paient pour importer du cuivre est tombée à zéro et même en dessous de zéro depuis la mi-mai, le niveau le plus bas depuis au moins 2012. < SMM-CUYP-CN>

Pendant ce temps, les stocks de cuivre dans les entrepôts du SHFE sont élevés depuis février et s'élevaient à 290 376 tonnes vendredi, contre 33 130 tonnes au début de l'année. < CU-STX-SGH>

L'aluminium du LME a baissé de 0,5 % à 2 618 dollars la tonne, le nickel a baissé de 1,9 % à 21 205 dollars, le zinc a baissé de 0,5 % à 3 098 dollars, le plomb a baissé de 0,6 % à 2 327 dollars et l'étain a baissé de 1,1 % à 34 100 dollars.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,5% à 20 980 yuans la tonne, l'étain a baissé de 1,9% à 274 900 yuans tandis que le plomb a augmenté de 0,2% à 18 855 yuans, le nickel a augmenté de 0,4% à 156 750 yuans et le zinc a augmenté de 1,8% à 24 615 yuans.

(1 $ = 7,2414 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)