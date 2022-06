Le cuivre se dirige vers la pire perte hebdomadaire depuis un an, le nickel et l'étain plongent

D'autres métaux industriels ont également chuté, le nickel perdant environ 13% cette semaine et l'étain glissant de 22%, sa plus grande chute hebdomadaire depuis au moins 2005.

"Il y a un risque de nouvelles pertes", a déclaré l'analyste indépendant Robin Bhar. "Un fort ralentissement économique ou une récession semble se profiler".

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,5 % à 8 367 $ la tonne à 1605 GMT après avoir touché 8 122,50 $, en baisse de 25 % par rapport à un pic en mars et le plus bas niveau depuis février 2021.

Bhar a déclaré que le cuivre, utilisé dans l'électricité et la construction, pourrait chuter vers son coût de production, autour de 7 000 à 7 500 dollars, mais que l'offre serrée et la demande croissante pour une utilisation dans l'électrification plus tard dans la décennie feront remonter les prix.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré cette semaine que la banque centrale américaine freinerait l'inflation, qui est au plus haut depuis 40 ans, même si cela fait grimper le chômage et risque de provoquer un ralentissement économique.

La croissance de l'industrie manufacturière mondiale ralentit, en partie à cause des restrictions dues au coronavirus dans le principal producteur, la Chine.

Cependant, certains investisseurs pensent que le ralentissement de la croissance et la chute des prix des matières premières devraient réduire la pression inflationniste et la nécessité d'une hausse agressive des taux d'intérêt. [MKTS/GLOB]

Le prix de l'étain était en baisse de 10,1 % vendredi à 24 260 $ la tonne, soit une chute de plus de 50 % par rapport à son sommet de mars, après être tombé plus tôt jusqu'à 22 980 $.

Avec l'obligation que le marché pour le métal utilisé dans la soudure pour l'électronique est plus petit et moins liquide que pour d'autres métaux, les traders ont déclaré que la vente avait un effet plus important sur les prix.

Le nickel du LME était en baisse de 6,9 % à 22 375 $ la tonne et se négociait à son plus bas niveau en cinq mois.

L'aluminium a chuté de 0,8 % à 2 457 $ et a perdu environ 2 % cette semaine. Le zinc a glissé de 3,9 % à 3 354,50 $ et a perdu environ 5 % cette semaine. Le plomb a baissé de 1,2% à 1 925 $ et se dirige vers une perte hebdomadaire de 7%.