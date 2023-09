Le prix du cuivre à Londres a augmenté vendredi, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis près de quatre mois lors de la dernière session, en raison de l'augmentation des stocks et de la hausse du dollar américain sur la base de perspectives de taux d'intérêt plus élevés à long terme.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,6% à 8 243,50 dollars la tonne métrique à 0303 GMT, après avoir affiché sa pire baisse en pourcentage en une journée depuis le début du mois d'août et atteint son niveau le plus faible depuis le 31 mai jeudi.

Le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a glissé de 0,8 % à 68 180 yuans (9 339,34 $) la tonne.

Les stocks dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> étaient à leur plus haut niveau depuis mai 2022.

L'augmentation des stocks de cuivre a le potentiel d'envoyer les prix encore plus bas alors que la croissance économique de la Chine continentale reste inégale et que la force du dollar américain continue de limiter la demande mondiale pour les métaux industriels, ont écrit les analystes de BMI dans une note.

L'indice du dollar a atteint un pic de six mois, alors que les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, après que la Réserve fédérale a annoncé une nouvelle hausse des taux d'intérêt cette année et un resserrement des conditions monétaires jusqu'en 2024.

Dans les autres métaux, le nickel LME a augmenté de 0,9 % pour atteindre 19 255 dollars la tonne, mais a frôlé son plus bas niveau depuis juillet 2022. L'aluminium a bondi de 1,5 % à 2 244 $, le zinc a augmenté de 1,3 % à 2 546 $, le plomb s'est raffermi de 0,7 % à 2 197,50 $ et l'étain a augmenté de 0,5 % à 25 585 $.

Le nickel du SHFE a chuté de 1,6% à 157 250 yuans la tonne, le plomb a perdu 0,2% à 17 070 yuans, l'étain a perdu 1,6% à 217 470 yuans, tandis que l'aluminium du SHFE a gagné 1% à 19 605 yuans et le zinc a bondi de 1% à 22 025 yuans.

Le marché mondial du nickel a enregistré un excédent de 28 600 tonnes en juillet, selon les données du Groupe d'étude international du nickel.

(1$ = 7.3003 yuans chinois) (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)