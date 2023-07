Le prix du cuivre à Londres a légèrement augmenté vendredi, bien que les gains aient été limités, les investisseurs attendant plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et les perspectives de la demande en Chine, le principal consommateur.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,5 % à 8 300 dollars la tonne métrique à 0454 GMT, après des pertes lors de la session précédente sur fond de vente dans les classes d'actifs à risque.

Le contrat a glissé de 0,2% depuis le début de la semaine.

L'indice du dollar s'est maintenu dans une fourchette étroite vendredi, alors que les investisseurs attendent un rapport clé sur l'emploi américain et évaluent la perspective de taux d'intérêt plus élevés pour longtemps de la Réserve fédérale par rapport aux perspectives de croissance économique.

Les données de jeudi indiquent une économie américaine plus résistante et augmentent la probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ce qui a entamé le sentiment des investisseurs.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,2 % à 67 720 yuans (9 349,98 dollars) la tonne métrique.

Les taux d'achèvement plus élevés dans le secteur immobilier chinois et l'industrie des nouvelles énergies ont été les principaux moteurs de la demande de cuivre et d'aluminium, ont déclaré les analystes de Guosen Futures.

Toutefois, l'offre nationale de ces deux métaux est susceptible d'augmenter. Les fonderies de cuivre seraient incitées à augmenter leur production dans un contexte de charges élevées sur plusieurs années, et la production d'aluminium dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, est également en hausse.

Les primes de cuivre sur le marché spot chinois < SMM-CU-PND> ont chuté à 60 yuans par tonne jeudi, contre 440 yuans plus tôt dans la semaine, indiquant une meilleure offre.

L'aluminium LME a gagné 0,3% à 2 134,50 $, l'étain est resté inchangé à 28 530 $, le zinc a ajouté 0,1% à 2 365 $, le plomb a augmenté de 0,3% à 2 056,50 $, et le nickel a augmenté de 0,1% à 21 225 $.

Le zinc du SHFE a augmenté de 0,5% à 20 115 yuans, le nickel a gagné 0,6% à 164 670 yuans, l'étain a augmenté de 1,3% à 233 870 yuans, tandis que le plomb a perdu 0,2% à 15 505 yuans, et l'aluminium a baissé de 0,1% à 17 830 yuans la tonne.

(1 $ = 7,2428 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Rashmi Aich et Sherry Jacob-Phillips)