Le cuivre s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en cinq semaines lundi, rebondissant sur les baisses initiales alors que le marché se concentre sur l'amélioration des fondamentaux. Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,6 % à 9 819 dollars la tonne métrique à 10 heures GMT, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 2 mai à 9 741 dollars après que les spéculateurs aient réduit leurs paris sur des prix plus élevés.

Les traders s'attendent à de nouveaux achats mardi, lorsque la Chine reviendra des vacances du festival des bateaux-dragons.

La vente a commencé vendredi après que les données américaines aient montré une forte croissance de l'emploi en mai, suggérant que la Réserve fédérale américaine pourrait ne pas réduire les taux d'intérêt aussi rapidement que prévu.

La devise américaine a alors rebondi, ce qui a eu pour effet de rendre les métaux en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres devises, selon une relation utilisée par les fonds pour générer des signaux d'achat et de vente à partir de modèles numériques.

"Une réaction d'une telle ampleur ne peut se produire sur les marchés à terme que si les opérateurs ajustent leurs positions sur la base d'une sorte d'automatisation des transactions", a déclaré Carsten Menke, analyste chez Julius Baer.

"La toile de fond semble solide, mais nous devons voir ce qui se passera si la reprise de l'industrie manufacturière mondiale à laquelle tout le monde s'attend - sur la base des indices PMI - se matérialise réellement.

Les enquêtes menées auprès des directeurs d'achat en Chine, pays grand consommateur, révèlent une reprise de l'activité industrielle, en particulier dans les petites entreprises.

Toutefois, les inquiétudes concernant la demande chinoise persistent en raison de l'augmentation des stocks dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange (ShFE) < CU-STX-SGH>. Les stocks de cuivre ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans, soit 336 964 tonnes, contre environ 30 000 tonnes en janvier.

La prime de cuivre de Yangshan < SMM-CUYP-CN>, qui reflète la demande d'importations de cuivre du pays, indique également la faiblesse du marché chinois. Le chiffre est égal ou inférieur à zéro depuis le mois de mai.

Les opérateurs attendaient également les données sur les prêts et le financement social pour obtenir des indices sur les perspectives de la demande chinoise.

Dans les autres métaux, l'aluminium était en baisse de 0,6 % à 2 563 $ la tonne, le zinc a augmenté de 1,1 % à 2 798 $, le plomb a glissé de 0,4 % à 2 191 $, l'étain était en hausse de 0,8 % à 31 695 $ et le nickel a gagné 0,1 % à 18 055 $.