Les prix du cuivre ont ouvert en baisse lundi, sous la pression d'un dollar stable et d'investisseurs prudents qui attendent les données économiques des États-Unis et de la Chine cette semaine pour obtenir plus d'indices sur les perspectives de la demande.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a glissé de 0,3 % à 8 553 $ la tonne métrique à 02h00 GMT, après une légère baisse hebdomadaire la semaine précédente.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était en baisse de 0,4 % à 69 030 yuans (9 601,77 $) la tonne métrique.

L'indice du dollar s'est raffermi lundi, exerçant une pression à la baisse sur le prix du cuivre.

Un rapport mitigé sur l'emploi vendredi dernier a montré que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en juillet, mais des gains salariaux solides et une baisse du taux de chômage à 3,5 % ont montré que les conditions du marché du travail restaient tendues.

Les investisseurs mondiaux se concentrent sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis et en Chine, attendues plus tard dans la semaine.

Les participants se sont montrés prudents quant à la demande de métaux en Chine, étant donné que les mesures politiques prises jusqu'à présent n'ont pas réussi à enthousiasmer le marché et à signaler une demande prometteuse pour les métaux industriels.

En Chine, l'étroitesse du marché a renforcé la prime du cuivre sur le marché au comptant, qui a atteint son plus haut niveau en un mois la semaine dernière, à 285 yuans la tonne métrique.

L'offre devrait s'améliorer en août, car de nombreuses fonderies reprennent leur production après la maintenance estivale.

L'aluminium du LME a baissé de 0,1 % à 2 229,50 $ la tonne métrique, le zinc a perdu 0,2 % à 2 498 $, le nickel a baissé de 0,4 % à 21 220 $, tandis que le plomb a augmenté de 0,3 % à 2 133,50 $, l'étain a augmenté de 0,2 % à 27 750 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,1% à 18 490 yuans la tonne métrique, le plomb a baissé de 0,6% à 15 885 yuans, le nickel a baissé de 2,3% à 165 740 yuans, l'étain a glissé de 0,7% à 227 980 yuans, le zinc a gagné 0,1% à 18 490 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 7,1893 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Rashmi Aich)