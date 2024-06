Le prix du cuivre a atteint son niveau le plus bas depuis plus de deux mois jeudi, alors que de nouvelles positions haussières ont été abandonnées, que les stocks ont continué d'augmenter et que la demande est restée morose en Chine, principal consommateur de métaux.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a atteint son plus bas niveau depuis le 17 avril, à 9 485,50 dollars la tonne métrique, avant de se redresser pour être en hausse de 0,2 % à 9 562 dollars à 10 h 15 GMT.

"L'augmentation des stocks totaux de cuivre à plus de 500 000 tonnes n'est pas quelque chose que le marché apprécie lorsqu'il est déjà sous la pression de la liquidation des stocks longs, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank à Copenhague.

Les stocks de cuivre enregistrés dans les trois principales bourses mondiales ont dépassé les 500 000 tonnes métriques pour la première fois depuis août 2021.

Les stocks du LME < MCUSTX-TOTAL> ont bondi de 72% depuis la mi-mai pour atteindre 177 750 tonnes, le niveau le plus élevé depuis plus de six mois.

"La question est de savoir jusqu'où cette correction peut aller. La zone située juste en dessous de 9 500 dollars est un niveau technique important et si nous continuons à baisser à partir de là, nous pourrions alors envisager 9 100 dollars", a déclaré M. Hansen.

Après avoir atteint un niveau record de 11 104,50 dollars le 20 mai, les prix ont chuté de plus de 14 % en raison de la morosité des données économiques chinoises et de l'incertitude entourant les taux d'intérêt américains.

Les données publiées jeudi montrent que la croissance des bénéfices industriels en Chine a fortement ralenti le mois dernier, ce qui ne fait qu'aggraver les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande physique de cuivre en Chine.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,6 % à 77 550 yuans (10 669,18 $) la tonne.

"Les niveaux d'inventaire du cuivre continuent d'augmenter en Chine, alors que les primes locales restent faibles, ce qui signale peu de signes de demande physique pour revenir à un positionnement euphorique en Occident", ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note datée de mercredi.

Dans les autres métaux, l'aluminium du LME a baissé de 0,2 % à 2 507 $ la tonne, le zinc a peu changé à 2 940,50 $, le plomb a baissé de 0,3 % à 2 189,50 $, tandis que le nickel a gagné 0,6 % à 17 165 $ et l'étain a augmenté de 0,6 % à 32 200 $. (1 $ = 7,2687 yuans chinois) (Reportage d'Eric Onstad, rapport complémentaire d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru, édition de David Goodman)