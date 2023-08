Les prix du cuivre ont eu du mal à trouver un élan mardi, les investisseurs évaluant la faiblesse des données commerciales chinoises par rapport aux perspectives de nouvelles mesures de relance par le premier consommateur mondial de métaux, tout en attendant les données clés de l'inflation pour obtenir des indices sur les perspectives de la demande.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a légèrement augmenté de 0,2 % à 8 500,50 $ la tonne métrique à 5 h 29 GMT, tandis que le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange est resté stable à 68 960 yuans (9 567,81 $) la tonne métrique.

Les importations et les exportations de la Chine ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, menaçant les perspectives de croissance de la deuxième plus grande économie du monde et augmentant la pression pour que le gouvernement fournisse de nouvelles mesures de relance pour soutenir la demande.

Les importations de cuivre non ouvré et de produits à base de cuivre ont totalisé 451 159 tonnes métriques en juillet, soit une baisse de 2,7 % en glissement annuel et une quasi-stabilité en glissement mensuel.

Malgré des stocks serrés sur le marché intérieur, la demande de cuivre a été limitée en raison de l'accalmie traditionnelle du commerce estival.

Les analystes de Minmetals Futures prévoient que la consommation de cuivre raffiné de la Chine en août diminuera de 0,6% à 1,24 millions de tonnes métriques en glissement annuel, mais en hausse par rapport aux 1,23 millions de tonnes métriques de juillet.

Le renforcement du dollar a également pesé sur le marché après que les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré lundi que de nouvelles hausses des taux d'intérêt étaient probables, étant donné que l'inflation reste élevée et que le marché de l'emploi est toujours tendu.

Un dollar plus fort rend moins attrayant l'achat de la matière première dont le prix est fixé par le billet vert.

La Chine et les États-Unis publieront leurs données sur l'inflation, très attendues, respectivement mercredi et jeudi.

L'aluminium du LME a perdu 0,2 % à 2 225,50 $ la tonne métrique, le zinc a perdu 0,3 % à 2 488 $, le plomb est resté stable à 2 137,50 $, tandis que le nickel a augmenté de 0,5 % à 21 210 $, l'étain a grimpé de 0,2 % à 27 800 $.

L'aluminium SHFE a augmenté de 0,1% à 18 490 yuans la tonne métrique, l'étain a augmenté de 0,5% à 228 140 yuans, le nickel est resté stable à 166 480 yuans, le plomb a augmenté de 0,4% à 15 950 yuans, tandis que le zinc a baissé de 0,1% à 20 920 yuans.

(1 $ = 7,2075 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)