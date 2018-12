Le cycle américain pourrait s'approcher de la fin, observe Gaspal Gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les incertitudes se sont principalement cristallisées ces derniers mois autour du tassement de la croissance mondiale sur front de tension commerciale entre les Etats Unis et la Chine, rappelle Gaspal Gestion dans ses Perspectives 2019. Les Etats-Unis constituent l'une des principales sources d'incertitudes du fait que le cycle économique est désormais très mature. La remontée des taux de la Fed est devenue un sujet de crispation, le nombre de hausses à venir l'an prochain restant encore incertain.Le niveau des taux est particulièrement important dans un contexte où l'endettement des entreprises américaines est revenu à son plus haut niveau depuis 2008, et se fait désormais à 45% sous forme de "leveraged loans", des prêts à effet de levier pouvant se révéler risqués, observe la société de gestion.D'autres signes de maturité du cycle sont apparus cette année : la croissance des prix de l'immobilier a connu un tassement au cours des derniers mois et les stocks de logements à vendre ont progressé, complète le gérant.Le chômage, à 3,7 %, reste à son plus bas niveau depuis près de 50 ans, ce niveau est à surveiller car une inversion de tendance constituerait un signal alarmant préalable à une éventuelle récession, souligne Gaspal Gestion.