Le cycle de resserrement de la Fed conduira à la récession selon abrdn

"Les investisseurs s'attendaient à ce que Powell profite de son discours pour prendre le contre-pied du sentiment partagé récemment selon lequel la Fed s'éloignait de sa position agressive de resserrement", commente Luke Bartholomew, senior economist chez abrdn. En ce sens, le discours n'a pas été une déception. Cependant, à en juger par la réaction du marché, Powell est allé encore plus loin que prévu en soulignant la volonté de la Fed de lutter contre l'inflation.



Bien qu'il ait reconnu que ce processus serait douloureux pour l'économie, abrdn pense toujours que la Fed - et les marchés - sont trop optimistes quant au degré de ralentissement économique nécessaire pour rétablir l'équilibre de l'économie.



"Il est clair que la Fed est plus réticente à discuter des risques de récession que ne l'a été la Banque d'Angleterre, mais nous continuons à penser que c'est là que ce cycle de resserrement conduira en fin de compte", souligne Luke Bartholomew.