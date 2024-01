PARIS, 15 janvier (Reuters) - Des vents violents balayaient la Réunion lundi matin au passage de du cyclone tropical Belal, l'un des plus forts de l'histoire de l'île, et quelque 38.000 foyers sont privés d'électricité, a déclaré le préfet de la région Réunion, Jérôme Filippini.

L'île est passée en alerte violette, la plus élevée sur l'échelle des cyclones, à 06h00 lundi matin.

Dans son dernier bulletin, Meteo France souligne que le "mur" de l'oeil du cyclone est passé sur le nord de la Réunion, générant des vents dévastateurs pouvant atteindre 250 km sur les hauteurs et environ 200 km au bord de la mer.

A cela s'ajoute une forte houle cyclonique, avec des vagues moyennes autour de 8 m et des creux pouvant atteindre 12-15 m, et des cumuls de pluies très importants attendus ce lundi.

"Avec le passage de l'oeil du cyclone sur la Réunion, la première phase de vents violents pourrait être suivie d'une accalmie temporaire (calme de l'oeil), mais cela ne doit surtout pas être interprété comme la fin du cyclone car les vents vont reprendre de façon très brutale dans le sens opposé", prévient Meteo France.

La Réunion n'avait a priori plus été confrontée à un ouragan aussi violent depuis le passage de Firinga en janvier 1989.

Le préfet de l'île a appelé les quelque 900.000 habitants à rester confinés au moins jusqu'à mardi matin, le temps pour les services de l'Etat d'évaluer les dégâts après les passages des vents plus violents.

"Mes chiffres évoluent beaucoup mais mes derniers comptages étaient à 38.000 clients privés d'électricité", a dit Jérôme Filippini sur RMC, rappelant que 55.000 Réunionnais sont aussi concernés par des coupures préventives d'eau et que les services de téléphonie sont de plus en plus perturbés.

Le préfet a dit prévoir que l'île reste en alerte violette puis rouge toute la journée, et sans doute jusqu'à la fin de la nuit prochaine.

Il a indiqué que les services de secours et les agents de la voirie commenceraient dès que possible à faire des reconnaissances, malgré les risques.

"Il va nous falloir le temps de la résistance, sans doute pendant plusieurs jours, au-delà de mardi, nous allons avoir à reconstruire des réseaux, libérer des routes avant de permettre aux Réunionnais de reprendre leur vie en sécurité", a prévenu le préfet.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a indiqué sur X que les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien se tenaient prêtes à intervenir en soutien des forces de sécurité civiles. (Rédigé par Tangi Salaün à Paris)