Quelques jours avant que le cyclone Freddy ne frappe le Mozambique le 11 mars pour la deuxième fois, des voitures équipées de haut-parleurs ont circulé dans les rues de la ville portuaire de Quelimane pour avertir les habitants de se rendre dans des abris situés sur des terrains plus élevés, avec des réserves de nourriture et d'eau.

La plupart des gens ont tenu compte des avertissements, connaissant par expérience les dégâts que de telles tempêtes peuvent infliger : le cyclone Idai avait fait 600 morts en 2019.

"Les autorités locales ont fait le tour de mon quartier pour nous avertir du danger imminent. Elles ont donné un coup de sifflet", se souvient Amelia Antonio, une habitante de Quelimane âgée de 31 ans.

Ces préparatifs ont permis de sauver des vies lors de l'une des tempêtes les plus violentes ayant jamais frappé l'Afrique.

Le Mozambique a enregistré jusqu'à présent 76 décès, un bilan relativement faible par rapport aux précédentes catastrophes de ce type.

La tempête a été beaucoup plus meurtrière au Malawi voisin, où au moins 447 personnes ont été tuées lorsque Freddy a traversé la pointe sud du pays et inondé le principal centre commercial de Blantyre.

Dans ce pays, les avertissements étaient incohérents et souvent ignorés par les habitants, dont beaucoup ont déclaré à Reuters qu'ils ne savaient pas où aller s'ils quittaient leur maison.

Le Mozambique et le Malawi font partie des 8 % de pays les plus pauvres du monde, selon les données des Nations unies. Plus de la moitié de la population de ces deux pays vit en dessous du seuil de pauvreté.

Le contraste entre ce qui s'est passé dans ces deux pays d'Afrique australe est riche d'enseignements pour un monde où le réchauffement climatique et la croissance démographique ont donné naissance à des bidonvilles en plein essor, vulnérables aux tempêtes destructrices qu'alimente le changement climatique.

À mesure que ces tempêtes se renforcent, des systèmes d'alerte sophistiqués du type de ceux qu'utilise aujourd'hui le Mozambique seront nécessaires, et des villes comme Blantyre devront s'attaquer au fléau des bidonvilles non planifiés que l'urbanisation rapide est en train d'engendrer.

LES GENS GRIMPAIENT AUX ARBRES

"Ce qu'il reste de ma maison, ce sont des bâtons qui restent debout", a déclaré M. Antonio lors d'un entretien téléphonique avec Reuters jeudi. "Si j'avais été là, je ne sais pas ce qui se serait passé.

Elle a évité les dommages physiques grâce à un système d'alerte précoce communautaire au Mozambique, qui diffuse des messages textuels et des annonces à la radio et à la télévision locales. On lui a demandé de se réfugier dans une école locale, où elle dort toujours.

"Il s'agit d'un système (d'alerte) très structuré... jusqu'au niveau du village", a déclaré Myrta Kaulard, coordinatrice résidente des Nations unies pour le Mozambique. "Les gens ont dû se rendre dans les abris, ce qui a permis de sauver de nombreuses vies.

Au Malawi aussi, des alertes ont été lancées alors que la tempête s'enfonçait dans les terres. Mais beaucoup de gens ne les ont pas entendues, notamment Madalo Makawa, un habitant de Chilobwe, une commune très peuplée de Blantyre qui a été l'une des plus durement touchées par la tempête.

"Nous avons vu de l'eau et des rochers dévaler les montagnes et nous nous sommes mis à courir", a-t-elle déclaré. "Les gens criaient à l'aide, d'autres grimpaient aux arbres.

D'autres, comme Yohane Simbi, ont déclaré qu'on ne leur avait pas dit où s'abriter et qu'ils étaient donc nombreux à rester chez eux.

Chilobwe se trouve en contrebas d'une montagne où se trouvent des milliers d'abris de fortune, souvent des structures en boue avec des toits en tôle, qui ont été écrasés par les coulées de boue et les chutes de pierres. Entre deux tiers et trois quarts des Malawiens vivant dans les quatre villes du pays habitent dans des maisons informelles, selon les données de l'ONU Habitat datant de 2020.

La maison de M. Simbi a été partiellement détruite, mais il a survécu.

"Au Malawi, les inondations touchent généralement les terrains les plus bas", a déclaré Felix Washon, de la Croix-Rouge du Malawi, à l'agence Reuters depuis Blantyre. Cela signifie que tous ceux qui se trouvaient dans les collines pensaient être à l'abri malgré les messages de la radio, de la télévision et des médias sociaux les avertissant de la tempête.

"Pendant les coulées de boue, l'eau s'est détachée des montagnes", a-t-il déclaré. "Cela ne s'était jamais produit en temps utile".

Alors qu'il visitait la zone de Blantyre touchée par la tempête, le ministre des ressources naturelles, Michael Usi, a parlé de "tragédie nationale", tout en précisant que les habitants avaient été prévenus qu'ils devaient se reloger.

Les responsables du département des affaires de gestion des catastrophes du Malawi n'ont pas immédiatement répondu aux questions concernant les ordres d'évacuation et la mise en place d'abris avant l'arrivée de la tempête.

DES VILLES PLUS GRANDES, DES TEMPÊTES PLUS FORTES

Les scientifiques affirment que le changement climatique dû à l'utilisation de combustibles fossiles renforce les tempêtes tropicales.

L'océan a absorbé une grande partie du réchauffement causé par les gaz qui retiennent la chaleur. Cette chaleur supplémentaire peut accroître l'intensité d'une tempête et renforcer les vents. Dans le cas de Freddy, cette énergie supplémentaire a permis à la tempête de reprendre de la vigueur et de revenir sur ses pas pour frapper à nouveau.

En temps utile, la croissance rapide de la population dans les pays en développement a poussé les ruraux appauvris à chercher des opportunités dans les villes, ce qui a exercé une pression sur le logement dans des endroits comme Blantyre, qui a une population d'environ un million d'habitants.

"Les gens viennent des zones rurales... pour trouver du travail, mais lorsqu'ils n'en trouvent pas, ils ne repartent pas, ils s'installent dans les zones fragiles", explique Costly Chanza, directeur des services d'urbanisme et des domaines au conseil municipal de Blantyre.

Une grande partie des constructions dans les zones vallonnées autour de Blantyre ne respecte pas les règles d'urbanisme, a-t-il ajouté, mais les efforts pour déplacer les gens ailleurs ont échoué car les terrains alternatifs étaient trop éloignés des emplois, des écoles et des hôpitaux.

Des décisions de justice bloquant les relocalisations ont également contrecarré les efforts de la ville, a déclaré M. Chanza. Il n'a pas fourni de chiffres précis sur le nombre de personnes à reloger.

La déforestation - souvent pour fabriquer du charbon de bois dans des endroits dépourvus d'électricité - a aggravé la catastrophe, car elle ameublit le sol, créant ainsi les conditions propices aux coulées de boue, a expliqué M. Chanza.

En outre, la faiblesse des matériaux de construction, comme la boue et les tôles, a rendu les maisons plus susceptibles de s'effondrer, a déclaré Estere Tsoka, spécialiste des situations d'urgence à l'agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, au Malawi.