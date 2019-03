Le cyclone Idai sème la destruction en Afrique australe

HARARE, 16 mars (Reuters) - Au moins 24 personnes sont mortes dans le sud-est du Zimbabwe balayé ces dernières heures par le cyclone Idai, le plus puissant survenu en Afrique australe depuis Eline en 2000, a annoncé samedi le ministère zimbabwéen de la Communication.

La tempête a emporté maisons et ponts et provoqué des coupures d'électricité et des inondations dans la région de Chimanimani. Quarante personnes sont portées disparues, a précisé le ministère sur Twitter.

Le bilan devrait encore s'alourdir au fur et à mesure que les autorités réévalueront la situation.

Le Mozambique et le Malawi sont égalemennt touchés. (MacDonald Dzirutwe Jean-Stéphane Brosse pour le service français)