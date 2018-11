Le danois Oersted investit massivement dans les énergies vertes

Copenhague (awp/afp) - Le producteur danois d'énergie Oersted (ex-Dong Energy), l'un des leaders mondiaux de l'éolien offshore, a annoncé mercredi investir 200 milliards de couronnes (30 milliards de francs suisses) d'ici 2025 dans les énergies renouvelables, domaine dans lequel il se concentre désormais.

Depuis plus de dix ans, Oersted s'est peu à peu éloigné du charbon et du pétrole, son coeur de métier, pour se tourner vers les énergies vertes.

"Nous prévoyons que le marché mondial des énergies renouvelables va plus que tripler vers 2030", a relevé le directeur-général du groupe, Henrik Poulsen dans un communiqué.

"Les investissements dans les fermes offshore devraient constituer 75 à 85% du programme d'investissements", le "onshore" 15 à 20%, le reste étant consacré aux bioénergies et aux solutions clients, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Oersted, qui a ouvert en septembre le plus grand parc éolien offshore du monde en Angleterre, a réduit de 52% ses émissions de CO2 depuis 2006. En mai 2017, il est parvenu à se séparer de ses hydrocarbures et a cédé ses activités de production de pétrole et de gaz au pétrochimiste suisse Ineos.

Le producteur a également indiqué fin juin son intention de vendre ses activités de distribution d'électricité au Danemark, pour se concentrer sur le marché international des énergies renouvelables.

afp/jh