Le décès de la Reine Elizabeth : Réaction des personnalités britanniques

PREMIER MINISTRE LIZ TRUSS

"La reine Elizabeth II a été le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne. La Grande-Bretagne est le grand pays qu'elle est aujourd'hui grâce à elle".

"Contre vents et marées, la reine Elizabeth II nous a apporté la stabilité et la force dont nous avions besoin. Elle était l'esprit même de la Grande-Bretagne - et cet esprit perdurera. Elle a été notre monarque ayant régné le plus longtemps."

"C'est une réussite extraordinaire d'avoir présidé avec autant de dignité et de grâce pendant 70 ans. Sa vie de service s'est étendue au-delà de la plupart de nos souvenirs vivants. En retour, elle a été aimée et admirée par le peuple du Royaume-Uni et du monde entier."

KEIR STARMER, CHEF DU PARTI TRAVAILLISTE DE L'OPPOSITION

"Aujourd'hui, nous pleurons la disparition d'une souveraine remarquable. C'est une perte profonde et privée pour la famille royale et toutes nos pensées sont avec eux en ce moment. La nation partage leur chagrin. Nous chérirons toujours la vie de service et de dévouement de la Reine Elizabeth II envers notre nation et le Commonwealth ; notre monarque le plus ancien et le plus grand. Au-dessus des affrontements politiques, elle a défendu non pas ce sur quoi la nation se battait, mais ce sur quoi elle était d'accord. Alors que la Grande-Bretagne changeait rapidement autour d'elle, ce dévouement est devenu le point d'arrêt de notre monde en mutation. Ainsi, alors que notre grande ère élisabéthaine touche à sa fin, nous honorerons la mémoire de la défunte reine en maintenant vivantes les valeurs du service public qu'elle incarnait. Pendant soixante-dix ans, la reine Elizabeth II a été à la tête de notre pays. Mais, en esprit, elle s'est tenue parmi nous".

ANCIEN PREMIER MINISTRE BORIS JOHNSON

"C'est le jour le plus triste de notre pays car elle avait le pouvoir unique et simple de nous rendre heureux. C'est pourquoi nous l'aimions. C'est pourquoi nous pleurons Elizabeth la Grande, le monarque le plus longtemps en fonction et, à bien des égards, le meilleur de notre histoire. L'une de ses plus grandes réussites a été non seulement de moderniser la monarchie constitutionnelle, mais aussi de produire un héritier au trône qui rendra amplement justice à son héritage, et dont le propre sens du devoir est dans les meilleures traditions de sa mère et de son pays. Bien que nos voix puissent encore être étouffées par la tristesse, nous pouvons dire avec confiance les mots qui n'ont pas été entendus dans ce pays depuis plus de sept décennies. God Save The King".

PREMIÈRE MINISTRE D'ÉCOSSE NICOLA STURGEON

"Le décès de Sa Majesté, la Reine Elizabeth est un moment profondément triste pour le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde. Sa vie a été marquée par un dévouement et un service extraordinaires. Au nom du peuple écossais, je présente mes plus sincères condoléances au Roi et à la famille royale."

L'ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY JUSTIN WELBY

"Alors que nous pleurons ensemble, nous savons qu'en perdant notre Reine bien-aimée, nous avons perdu la personne dont la loyauté inébranlable, le service et l'humilité nous ont aidés à donner un sens à ce que nous sommes à travers des décennies de changements extraordinaires dans notre monde, notre nation et notre société."

LINDSAY HOYLE, PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

"Pour nous tous, la Reine a été une présence constante dans nos vies - aussi familière qu'un membre de la famille, mais qui a exercé une influence calme et stabilisatrice sur notre pays. La plupart d'entre nous n'ont jamais connu un moment où elle n'était pas là. Sa mort n'est pas seulement une tragédie pour la famille royale, mais une perte terrible pour nous tous."

L'ANCIEN PREMIER MINISTRE THERESA MAY

"Sa Majesté a été témoin d'énormes changements, se déplaçant adroitement avec les temps mais apportant toujours stabilité et réconfort. Elle a été notre constante tout au long de cette grande époque élisabéthaine. Ce fut l'honneur de ma vie de la servir en tant que Premier ministre. ... Nos pensées et nos prières vont maintenant à sa famille. God Save The King".

L'ANCIEN PREMIER MINISTRE TONY BLAIR

"Nous n'avons pas seulement perdu notre monarque, mais la matriarche de notre nation, la figure qui, plus que toute autre, a rassemblé notre pays, nous a gardé en contact avec notre meilleure nature, a personnifié tout ce qui nous rend fiers d'être britanniques. "Nous la pleurerons. Elle va nous manquer."

L'ANCIEN PREMIER MINISTRE JOHN MAJOR

'Nous avons tous perdu quelqu'un de très précieux pour nous et, alors que nous faisons notre deuil, nous devrions être reconnaissants d'avoir eu la chance d'avoir un tel exemple de devoir et de leadership pendant tant d'années.'"

MICK JAGGER, CHANTEUR DES ROLLING STONES

"Pendant toute ma vie, Sa Majesté, la reine Elizabeth II, a toujours été là. Dans mon enfance, je me souviens avoir regardé les moments forts de son mariage à la télévision. Je me souviens d'elle comme d'une belle jeune femme, à la grand-mère tant aimée de la nation. Mes plus sincères condoléances vont à la famille royale."