L'activité manufacturière dans la zone euro s'est détériorée le mois dernier, la demande ayant baissé à un rythme beaucoup plus rapide malgré les réductions de prix pratiquées par les usines, selon une enquête.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, est tombé à 45,8 en juin, contre 47,3 en mai, juste avant l'estimation préliminaire de 45,6. Depuis deux ans, il se situe en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Un indice mesurant la production, qui alimente un PMI composite prévu mercredi et qui est considéré comme un bon indicateur de la santé économique, a chuté de 49,3 en mai à 46,1, son plus bas niveau depuis six mois, bien qu'il ait dépassé de peu l'estimation rapide de 46,0.

"Les indices PMI de tous les pays de la zone euro, à l'exception de l'Italie, se sont détériorés en juin. Toutefois, nous sommes enclins à considérer qu'il s'agit davantage d'un incident temporaire que du signe d'un ralentissement prolongé", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

"La croissance manufacturière a été observée dans d'autres parties du monde en juin, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Inde, selon leurs PMI flash respectifs. Cette reprise mondiale constitue une toile de fond favorable pour les fabricants de la zone euro."

L'indice des nouvelles commandes est tombé de 47,3 à 44,4. Cette baisse est intervenue alors que les usines ont réduit leurs prix pour le quatorzième mois, bien que de manière moins prononcée que les mois précédents.

"Il est plutôt déprimant de constater que les nouvelles commandes à venir chutent à un rythme accéléré", a ajouté M. de la Rubia.

"Ce déclin survient après une période record de 25 mois consécutifs de baisse de la demande, mais avec un vague espoir d'amélioration en mai, lorsque l'indice respectif a montré une certaine augmentation.