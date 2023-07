L'activité du secteur privé non pétrolier égyptien a continué à décliner en juin, bien qu'à un rythme plus lent, alors que les pressions inflationnistes se sont légèrement atténuées, selon une enquête réalisée mercredi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global Egypt a augmenté à 49,1 en juin contre 47,8 en mai, mais est resté en dessous du seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction pour le 31ème mois consécutif.

"L'économie égyptienne du secteur privé non pétrolier est restée sous pression à la fin du deuxième trimestre", a déclaré S&P Global.

"Cela dit, la production et les nouvelles commandes ont chuté à des taux plus faibles, ce qui a poussé l'indice global à la hausse.

L'emploi a chuté pour le septième mois consécutif en juin et la production a de nouveau baissé, bien qu'à un taux plus faible de 48,8, comparé à 46,3 en mai.

"Les pressions sur les prix, les problèmes de liquidité et la faiblesse de la demande ont entraîné une baisse des volumes de l'activité commerciale totale", a déclaré S&P.

Moins d'entreprises ont fait état de pressions intenses sur les prix comme au début de l'année, ajoute l'agence.

"Cependant, malgré des mouvements directionnels positifs dans un certain nombre de sous-indices, la confiance des entreprises est tombée à son deuxième niveau le plus bas jamais enregistré, soulignant une humeur sombre parmi les entreprises dans l'économie privée non pétrolière de l'Égypte", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

L'inflation annuelle des consommateurs urbains en Égypte s'est accélérée pour atteindre 32,7 % en mai, contre 30,6 % en avril, selon l'agence nationale des statistiques, tandis que l'inflation de base s'est accélérée pour atteindre 40,3 %, contre 38,6 %.