Le décompte rapide des votes surprend et ravit l'Argentine

Lors de ses élections générales, l’Argentine a traité les résultats des votes à une vitesse record grâce au nouveau système mis en place en partenariat avec la société de technologie Smartmatic. Le vote s’est tenu le 27 octobre.

Trois heures seulement après la fin du scrutin, 70,48 % des décomptes de voix (appelés « télégrammes » en Argentine) avaient été numérisés, transmis de manière sécurisée et chargés dans le système. À minuit, 96,08 % des télégrammes avaient été traités.

Les observateurs électoraux représentant les partis politiques ont suivi de près l’ensemble du processus. Le niveau élevé de transparence et de rapidité avec lequel les résultats ont été traités et publiés a permis aux principaux candidats d’accepter publiquement l’issue des élections peu après l’annonce de leurs résultats.

« Nous sommes honorés d’avoir soutenu les autorités argentines lors de cette élection importante en déployant la technologie inégalée de Smartmatic. Nous avons pu obtenir des résultats rapides et précis qui ont permis aux partis politiques et au pays en général d’avoir l’esprit tranquille », a déclaré Antonio Mugica, PDG de Smartmatic.

Selon les informations publiées par les autorités électorales, le taux de participation des électeurs a dépassé les 80 %. Les électeurs ont choisi entre quatre candidats pour le chef de l’État et six formules de président et vice-président(e). Dans huit provinces, 72 candidats se sont présentés aux sièges des sénateurs et 595 candidats ont concouru pour devenir députés au niveau national.

Smartmatic a fourni une technologie sécurisée pour la numérisation et la transmission de télégrammes, ainsi que pour la consolidation et la publication des résultats. Comme lors des primaires organisées en août, les télégrammes ont été transmis directement par plus de 10 000 centres de vote à deux centres de consolidation. Dans ces centres de consolidation, environ 1 700 opérateurs ont retranscrit et chargé dans le système les informations contenues dans les télégrammes.

« En raison de la rapidité et de la précision avec lesquelles les résultats ont été publiés, les informations erronées concernant la technologie qui s'étaient largement répandues sur les médias sociaux et d’autres médias sont tombées à plat et ont facilement été discréditées. Les Argentins saluent aujourd’hui les innovations introduites par les autorités qui rendent les élections plus efficaces et plus transparentes », a ajouté M. Mugica.

Smartmatic a participé au cycle électoral de l’Argentine en 2019 après avoir remporté deux offres publiques auxquelles ont participé des sociétés internationales spécialisées en technologie électorale.

Comme cela a été le cas pour les primaires, les résultats provisoires devraient refléter fidèlement le décompte final des votes. En août dernier, la différence entre les résultats provisoires et finaux avait été inférieure à 1 % dans chacune des provinces argentines.

À propos de Smartmatic

Smartmatic se spécialise dans la conception et le déploiement de technologies de systèmes de vote. En tant que leader mondial dans la fourniture de systèmes de vote sécurisés, transparents et vérifiables, Smartmatic est la référence en matière d’intégrité des élections dans le monde entier grâce à la transmission cryptée des résultats, la sauvegarde des bulletins de vote, des audits approfondis et, pour la première fois, l’utilisation de la technologie blockchain pour sécuriser le vote en ligne. Pour des informations supplémentaires sur Smartmatic, veuillez consulter le site www.smartmatic.com

