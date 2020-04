Bourse de Paris : Le déconfinement comme remède économique

Grâce au coronavirus, tout le monde est en capacité de devenir un redoutable augure. Même moi. D'ailleurs, j'avais prédit que les statistiques macroéconomiques commenceraient à être affreuses à partir des données publiées en avril pour le mois de mars. Et je vous livre au passage ma dernière divination : celles d'avril publiées en mai seront encore pires. Comment ça aucun mérite ? Le fait est que sur ce que j'appellerai la "structure d'évolution de la crise du coronavirus", le chemin semble être à peu près balisé.

Je m'explique. Nous sommes passés d'une phase chaotique à un stade où l'organisation humaine a généralement repris le dessus. Et où les comportements ont gagné en rationalité. Par exemple :

Les populations semblent avoir saisi qu'il n'y aura pas de remède-miracle à court terme, mais des moyens de lutte améliorés, indissociables des mesures de distanciation sociale.

Les dirigeants politiques cherchent désormais à relancer l'économie en déployant des plans de "déconfinement". Espérons juste qu'ils seront suffisamment matures pour éviter la surenchère du "c'est moi qui ai relancé en premier" (c'est la plus grosse limite à la Raison : quand le politique cherche à regagner du terrain).

Les statistiques économiques sont mauvaises. Pas besoin des pénibles superlatifs qui s'accumulent dans nos médias pour s'en persuader (rien que sur les dépêches de grandes agences les plus consultées ce matin sur Zonebourse, étaient présents dans les titres "effondrement historique", "crise sans précédent", "indicateurs catastrophiques").

Le fait de tenir pour acquis que l'économie a subi un coup de frein d'une violence sans précédent n'empêche pas de laisser en suspens énormément d'interrogations. Encore des exemples :

Pourquoi les évolutions (à dates comparables) sont ou paraissent disparates entre pays, même quand les réactions sanitaires ont été à priori proches ? De nombreuses pistes sont avancées, mais la réponse viendra probablement après une vaste analyse mondiale.

Y-a-t-il un réel risque de résurgence au regard des nombreux déserts de pharmacovigilance sur la planète ?

Les pays qui ont adopté des mesures légères ont-ils eu raison de le faire ?

Et surtout, dans le domaine qui nous intéresse : quel sera le coût économique et social réel et pendant combien de temps les populations le paieront-elles ?

Pour avoir les premiers éléments de réponse à cette dernière question, il faudra attendre les déconfinements du début du mois de mai – s'ils se confirment – et guetter nos réactions de salariés, de consommateurs, de dirigeants... Et prier pour que les mesures de soutien massives adoptées par les Etats aient permis aux individus et aux activités les plus fragiles de franchir l'écueil.

En attendant, je vois mal la volatilité s'atténuer sur les marchés, comme nous la rappelé la séance de la veille. Ce matin, les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre, avec un léger biais baissier. En Asie, les places boursières reculent en fin de parcours.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation allemande (8h00) et la production industrielle européenne (11h00) rythmeront la matinée. Aux Etats-Unis, plusieurs indicateurs à 14h30 : les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire & mises en chantier mensuels et l'indice manufacturier Philly Fed.

L'euro recule à 1,088 USD. L'once d'or a perdu quelques cents à 1714 USD. Le baril reste sous pression, à 28,34 USD le Brent et 20,33 USD le WTI. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine atteint 0,64% sur 10 ans. Le Bitcoin s'échange à 6633 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 18 CHF.

Air France-KLM : Deutsche Bank passe de conserver à vendre en visant 3,50 EUR.

Bouygues : Goldman Sachs passe d'achat à neutre en visant 34 EUR.

Compass : Bernstein passe de neutre à surperformance en visant 1500 GBp.

Getlink : HSBC passe de conserver à acheter en visant 14,30 EUR.

HelloFresh : Main First démarre le suivi à conserver en visant 29 EUR.

Hikma : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2390 à 2325 GBp.

Intesa : Oddo BHF passe de neutre à alléger en visant 1,80 EUR.

Nacon : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 6,85 EUR.

Osram : DZ Bank passe de conserver à vendre en visant 27,10 EUR.

Paradox Interactive : ABG passe d'acheter à conserver en visant 180 SEK.

Piraeus Bank : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 1,80 EUR.

Premier Foods : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 52 à 41 GBp.

Stora Enso : SEB Equities passe d'acheter à conserver en visant 10 EUR.

Swisscom : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 521 CHF.

Valeo : Goldman Sachs reste négatif avec un objectif de cours réduit de 15 à 14 EUR.

Vifor Pharma : UBS passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 120 à 150 CHF.

Vodafone : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 150 à 148 GBp.

Washtec : HSBC passe de conserver à acheter en visant 45 EUR.

L’actualité des sociétés

La France, l'Autriche, l'Espagne, la Belgique et la Grèce ont étendu la période d'interdiction de la vente à découvert sur décidée auparavant (jusqu'au 18 mai pour l'hexagone). Le trafic des aéroports parisiens a plongé de 58,5% en mars, a annoncé Groupe ADP. Lagardère conteste la candidature de Patrick Sayer à son conseil d'administration, en dépit de sa démission de sa fonction de juge consulaire au tribunal de commerce de Paris. Virbac a enregistré un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020, et prévoit une contraction de l'activité et de la rentabilité au second trimestre, tout en renonçant ses objectifs annuels. Ils réagissent aux conséquences du Covid-19 : Manitou (assemblée générale, dividende), Infotel (objectifs), Bic (assemblée générale), Devoteam (activité, objectifs), Installux (activité), SergeFerrari (assemblée générale). Gaussin a levé 1,2 M€ par placement privé conformément à ce qui avait été annoncé la veille. Electricité et Eaux de Madagascar en procédure de sauvegarde. Mainstay veut quitter la cote en profitant d'une procédure de concordat. DBT tire une seconde tranche d'OCEANE. Parrot va produire son prototype de drone de reconnaissance à courte portée pour le Département de la Défense aux États-Unis. Novacyt poursuit l'accroissement de ses capacités de production. Thermador, Adomos, Catana, Manutan, Drone Volt, Pharmasimple, Supersonic Imagine, Don't Nod ont publié leurs comptes.

Volkswagen a rouvert une première usine en Allemagne, tandis que Toyota s'est mis d'accord avec ses syndicats pour une reprise "très progressive" de la production dans le Nord de la France. Une commission indépendante valide la procédure d'attribution à Microsoft du contrat cloud géant du Pentagone (dit "JEDI"), contesté par Amazon.com, son rival malheureux. Apple va commercialiser un iPhone SE à 399 USD, pour une première incursion du groupe dans cette gamme de prix, pour les pays émergents. Costco Wholesale augmente son dividende. Bed Bath & Beyond vend One King Lane. Les Etats-Unis enquêtent sur British American Tobacco Plc pour un possible viol d'embargo. Les difficultés se confirment pour J. C. Penney Company, qui a suspendu le paiement des intérêts d'une partie de sa dette. Occidental Petroleum va honorer le dividende promis à Berkshire Hathaway en actions plutôt qu'en numéraire. L'antitrust britannique ouvre une enquête sur les acquisitions de Viagogo et Stubhub par eBay. Gilead discuterait d'une entrée au capital d'Arcus Biosciences. Lalique et Zur Rose ont publié leurs comptes.

