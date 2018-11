Le défi d'EBRC depuis sa création : le digital au service d'un monde socialement responsable

Depuis 18 ans, EBRC- European Business Reliance Centre - concilie les impératifs d'efficacité des opérations IT et ses valeurs. Situé au coeur de l'Europe, EBRC offre des services IT d'infogérance et de Cyber-Résilience, reposant sur cinq Data Centres au Luxembourg permettant d'accéder à 70% du PIB européen dans un rayon de moins de 500 kilomètres. Choisir un Data Centre EBRC, c'est faire le choix du respect des normes quant à la qualité et la sécurité de ses infrastructures et de ses données mais aussi le choix d'une solution socialement responsable.

« Nous faisions de l'ISO avant de faire de l'ISO » : une entreprise éthique

EBRC propose des services reposant sur la confiance et une infrastructure sécurisée pour opérer et sécuriser les données de ses clients selon les meilleures pratiques internationales.

« Nous faisions de l'ISO avant de faire de l'ISO », nous confie Sandrine Boucquey, Head of HR and Legal chez EBRC, renvoyant notamment à la norme ISO 26000, norme de référence en matière de RSE. La responsabilité sociale et environnementale (RSE), incontournable aujourd'hui, est ancrée dans les gènes de la société et s'articule autour de trois piliers : la gouvernance, le social et l'environnement.

Dès 2010, EBRC fait partie des premières entreprises luxembourgeoises qui obtiennent le label ESR délivré par l'INDR (Institut national pour le développement durable et la RSE), sous l'égide de l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL). Depuis sa première labélisation, EBRC a renouvelé ce label tous les trois ans. Pour l'entreprise luxembourgeoise. Si le label est là pour certifier que la politique RSE déclarée par l'entreprise est conforme à la réalité du terrain, Sandrine Boucquey insiste : « Notre politique RSE, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien dans la société ».

Une gouvernance éco-responsable

L'une des forces de l'entreprise est de pouvoir compter sur ses employés. Chacun est invité à participer au projet RSE : gestion des déchets, utilisation responsable de l'électricité, gestion des infrastructures, confidentialité des informations, etc. D'ailleurs, en 2017, EBRC est élue Great Place to Work pour la quatrième année consécutive.

Le capital humain est une des caractéristiques majeures chez EBRC. Les collaborateurs sont écoutés. Par exemple, travailler selon des horaires flexibles leur permet un équilibre optimal entre vie privée et vie professionnelle. De même, pour maximiser le confort de vie et réduire l'empreinte écologique, EBRC propose des positions décentralisées en accès mutualisés où les collaborateurs peuvent se rendre sur accord de leur manager à la place de se rendre au siège tous les jours.

Enfin, des budgets non négligeables sont dédiés chaque année à la formation des collaborateurs pour leur permettre de rester à la pointe.

« Notre culture d'entreprise est construite autour des valeurs EARTH : Excellence, Agility, Responsability, Trust, Human. » Sandrine Boucquey, Head of HR and Legal chez EBRC.

EBRC promeut une construction durable de son activité. Il s'agit pour l'entreprise de donner du sens à ce qui est fait. EBRC désire sensibiliser l'ensemble de ses parties prenantes afin d'enrichir la culture, la notoriété et la pérennité de l'entreprise.

Tout d'abord, EBRC s'est engagé dans une démarche de qualité et de recherche d'Excellenceen mettant en oeuvre un programme d'amélioration continue de ses services. EBRC poursuit un objectif d'excellence opérationnelle. Par ailleurs, EBRC promeut la culture d'd'Agilitéafin de pouvoir faire face à l'incertitude du monde digital et de pouvoir s'adapter en permanence face au changement. Son engagement pour la planète témoigne de sa Responsabilité.EBRC s'investit dans la construction de relations partenariales pérennes avec ses stakeholders (clients, employés, partenaires,.) et mise sur les relations de Confiance(Trust) à long-terme. Enfin, l'Humainest au coeur du dispositif d'EBRC. Fondés sur la diversité et l'esprit d'équipe, les services déterminent et assurent le succès des clients.

Lesvaleurs EARTH sont les piliers de l'activité d'EBRC, elles représentent la base quotidienne sur laquelle les équipes s'appuient pour bâtir un écosystème résilient. Le tout dans le respect de la planète. En effet, EBRC veille à limiter son empreinte carbone. L'entreprise a reçu par deux fois, en 2011 et en 2016 le prix « European Code of Conduct for Data Centres » de la Commission européenne. Certifié ISO 14001 et ISO 50001, EBRC s'est engagé dans l'utilisation de nouvelles technologies efficientes comme les Roues de Kyoto, a recours aux installations de panneaux solaires ou à l'utilisation de l'eau de pluie pour la pulvérisation des tours de refroidissement. 100% de l'électricité utilisée est d'origine hydroélectrique. EBRC est engagé pour être pleinement une entreprise IT écoresponsable.

« C'est en plaçant l'Humain au coeur de son activité qu'EBRC crée de la valeur au profit de la communauté et de l'écosystème, avec l'objectif de construire ensemble un monde meilleur », conclut Yves Reding, CEO d'EBRC.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EBRC via Globenewswire