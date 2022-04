Le défi des puces : empêcher les semi-conducteurs occidentaux d'entrer dans les armes russes

La puce, qui coûte moins de 2 dollars, a été expédiée en 2009 à un distributeur en Asie, qui l'a vendue à un autre courtier en Asie, qui a ensuite fait faillite.

"Nous n'avons pas pu la retracer plus loin", a déclaré Chris Koopmans, directeur des opérations de Marvell Technology Group Ltd, lors d'une récente interview.

Des années plus tard, il est réapparu dans le drone récupéré en Lituanie. L'expérience de Marvell fait partie d'une myriade d'exemples montrant que les fabricants de puces ne sont pas en mesure de savoir où aboutissent nombre de leurs produits bas de gamme, selon les dirigeants et les experts. Cela pourrait entraver l'application des nouvelles sanctions américaines destinées à mettre un terme à l'exportation de technologies américaines vers la Russie.

Alors que les puces sophistiquées haut de gamme qui peuvent construire des superordinateurs sont vendues directement aux entreprises, les puces de base moins coûteuses qui peuvent juste contrôler la puissance passent souvent par plusieurs revendeurs avant de se retrouver dans un gadget.

L'industrie mondiale des puces devrait expédier 578 milliards de puces cette année, dont 64 % de puces "de base", selon Dan Hutcheson, économiste spécialiste des puces chez TechInsights.

Alors que la Russie représentait moins de 0,1 % des achats mondiaux de puces avant les sanctions, selon l'organisation World Semiconductor Trade Statistics, les nouvelles sanctions occidentales soulignent la menace en termes humains.

"Tous ces drones que nous avons vus n'étaient pas armés", a déclaré Damien Spleeters, directeur adjoint des opérations du groupe de recherche sur l'armement dans les conflits, financé par l'Union européenne et l'Allemagne, qui a trouvé les puces dans les drones.

"Certains de ces drones que nous avons documentés, comme le Forpost, sont maintenant utilisés dans leur version armée dans le conflit actuel" en Ukraine, a-t-il déclaré.

Le rapport à l'origine du travail de traque de Marvell, publié à la fin de l'année dernière par le Conflict Armament Research, a également trouvé dans les drones russes des puces d'Intel, NXP, Analog Devices, Samsung Electronics, Texas Instruments et STMicroelectronics.

Texas Instruments et STMicroelectronics n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters ; NXP et Analog Devices ont déclaré qu'ils respectaient les sanctions ; Intel a déclaré qu'elle s'opposait à ce que ses produits soient utilisés pour des violations des droits de l'homme ; et Samsung a déclaré qu'elle ne fabriquait pas de puces à des fins militaires.

Les armes militaires telles que les drones, les missiles guidés, les hélicoptères, les avions de chasse, les véhicules et les équipements de guerre électronique ont tous besoin de puces et les experts disent qu'ils utilisent souvent des puces plus anciennes qui ont été bien testées. Désormais, en vertu des nouvelles sanctions américaines, même certaines des puces les plus élémentaires ne peuvent être expédiées à des entités russes interdites.

Pour les puces les plus sensibles, contrôlées en vertu de l'International Traffic in Arms Regulations, la société américaine qui les vend peut être tenue pour responsable si la puce aboutit dans une entité figurant sur la liste des interdictions américaines, a déclaré Daniel Fisher-Owens, spécialiste des puces et du contrôle des exportations au cabinet d'avocats Berliner Corcoran & Rowe.

COMME LE COMMERCE DE LA DROGUE

Déterminer où vont les puces, c'est comme suivre le flux des stupéfiants, disent les experts.

"C'est comme le commerce de la drogue", a déclaré James Lewis, directeur du programme de politique technologique au Center for Strategic and International Studies de Washington. "Il y a des coupures. Il y a des intermédiaires. Il y a le blanchiment d'argent ... Il y a un réseau de distribution sur le marché noir."

L'objectif des sanctions russes, selon M. Lewis, n'est pas de suivre chaque puce, mais de perturber leur chaîne d'approvisionnement, ce sur quoi la communauté du renseignement travaille.

Trouver une solution pourrait nécessiter des approches techniques créatives.

"Savoir où vont les puces est probablement une très bonne chose. Vous pourriez par exemple, sur chaque puce, mettre essentiellement une paire de clés publiques et privées, qui l'authentifie" et lui permet de fonctionner, a déclaré Eric Schmidt, l'ancien président de Google, dans une récente interview à Reuters, en parlant des processeurs haut de gamme.

Marvell affirme avoir un nombre croissant de produits prenant en charge l'empreinte digitale et le traçage, et travaille avec des partenaires industriels et des clients pour faire progresser ce domaine. La Global Semiconductor Alliance a proposé à ses membres de travailler à la création d'un "Trusted IoT Ecosystem Security" https://www.gsaglobal.org/iot/ties pour marquer et tracer les puces, a déclaré Tom Katsioulas, responsable de la technologie au sein de ce groupe industriel.

Cela pourrait être beaucoup plus difficile à faire pour une puce de 2 $, sans que son coût soit prohibitif. La réponse pourrait être une question de processus de fabrication, de réglementation et, peut-être, de volonté.

"Ironiquement, la technologie pour y parvenir, toutes les choses que nous avons intégrées, la blockchain, les identifiants dans le dispositif, tout cela a déjà été fait auparavant pour d'autres applications", a déclaré Michael Ford, un cadre d'Aegis Software qui travaille avec le groupe de normes industrielles IPC pour une meilleure sécurité de la chaîne d'approvisionnement. "Tout ce qu'il faut, c'est ce catalyseur pour que cela se produise".

L'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait être ce catalyseur, a-t-il ajouté.