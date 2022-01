Le déficit budgétaire américain fortement réduit entre octobre et décembre

Washington (awp/afp) - Le déficit budgétaire américain a été fortement réduit entre octobre et décembre grâce à une hausse des impôts payés par les ménages et les entreprises, et malgré des dépenses qui ont atteint un record, a annoncé mercredi le département du Trésor.

Le déficit est tombé à 378 milliards de dollars sur ces trois mois, qui correspondent au premier trimestre de l'exercice budgétaire 2022, soit 34% de moins qu'à la même période l'an passé.

Les dépenses se sont élevées à 1.430 milliards de dollars, en hausse de 4% par rapport au premier trimestre 2021. Les recettes sont elles en hausse de 31% et atteignent 1.052 milliards de dollars.

Il s'agit, pour les dépenses comme pour les recettes, de montants record sur un trimestre, a précisé un responsable du Trésor lors d'une conférence téléphonique.

À la même époque l'an passé, la hausse des dépenses publiques liées à la crise du Covid-19, notamment les allocations versées aux chômeurs, avaient fait bondir le déficit budgétaire des États-Unis à 573 milliards de dollars, du jamais-vu.

En revanche, le coût de la dette, qui avait fortement reculé l'an passé grâce aux taux d'intérêts très bas, est reparti à la hausse. Il a augmenté de 15% par rapport au premier trimestre de l'exercice budgétaire 2021, pour atteindre 153 milliards de dollars, à cause notamment des titres ajustés sur l'inflation, selon le responsable.

En effet, la hausse des prix a atteint en 2021 son rythme le plus rapide depuis près de 40 ans, avec 7% d'inflation, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mercredi par le département du Travail.

