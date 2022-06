Febrio Kacaribu, directeur de l'Agence de politique fiscale, a également déclaré que le pays maintiendra sa dynamique de reprise et enregistrera une croissance du PIB supérieure à 5 % cette année.

"Nous évaluons le risque croissant de stagflation au niveau mondial... néanmoins, depuis 2021 et de plus en plus en 2022, l'impact du boom des matières premières sur notre économie est largement plus positif que négatif", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.