Le déficit budgétaire de mars des États-Unis diminue fortement en raison de la hausse des recettes et de la baisse des dépenses de la COVID.

Le Trésor a déclaré que les dépenses de mars s'élevaient à 508 milliards de dollars, soit une baisse de 45 % par rapport à mars 2021, tandis que les recettes ont bondi de 18 % pour atteindre 315 milliards de dollars, un nouveau record pour mars, reflétant une forte reprise économique américaine.

Le déficit de 660 milliards de dollars de mars 2021 avait été un record pour le mois, entraîné par les paiements directs de 1 400 dollars à des millions d'Américains en vertu de la loi sur le plan de sauvetage américain de 1 900 milliards de dollars de l'année dernière.

Pour les six premiers mois de l'exercice 2022 qui a débuté le 1er octobre, le Trésor a déclaré un déficit de 668 milliards de dollars, soit une baisse de 61 % par rapport à l'année précédente.

Les dépenses depuis le début de l'année ont diminué de 18 % par rapport à la première moitié de l'exercice 2021 pour atteindre 2,79 billions de dollars, tandis que les recettes ont augmenté de 25 % pour atteindre 2,122 billions de dollars, un nouveau record pour le premier semestre.

Les recettes de mars ont été largement alimentées par des augmentations des impôts sur le revenu des particuliers retenus et non retenus, reflétant des niveaux de chômage plus faibles qu'il y a un an, a déclaré un responsable du Trésor.