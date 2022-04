Le déficit commercial américain reste à un niveau record en février

Le rapport du Département du Commerce mardi s'ajoute aux données récentes qui ont montré une modération des dépenses des consommateurs et des entreprises en suggérant que l'économie a considérablement ralenti au dernier trimestre dans un contexte d'inflation élevée déclenchée par les pénuries.

Le déficit commercial a diminué de 0,1 % pour atteindre 89,2 milliards de dollars en février. Les données de décembre ont été révisées pour montrer un déficit de 89,2 milliards de dollars, ce qui reste un record absolu, au lieu des 89,7 milliards de dollars précédemment annoncés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit de 88,5 milliards de dollars.

Les exportations de biens et services ont augmenté de 1,8 % pour atteindre un record de 228,6 milliards de dollars en février. Elles ont été stimulées par un bond de 1,8 % des exportations de biens, qui ont également atteint un sommet historique. Les exportations de produits pétroliers ont atteint un niveau record de 20,3 milliards de dollars. Cette augmentation est probablement due à la hausse des prix du pétrole suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait bondir les prix mondiaux du pétrole et cela aura une incidence sur le déficit commercial nominal des États-Unis en mars", a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie.

Les exportations de biens de consommation ont augmenté de 1,3 milliard de dollars, les préparations pharmaceutiques de 1,5 milliard de dollars. Mais les exportations de biens d'équipement ont chuté de 0,7 milliard de dollars, tirées vers le bas par une baisse de 1,0 milliard de dollars des avions civils.

Les exportations vers l'Ukraine ont atteint un niveau record, reflétant probablement les expéditions d'équipements militaires après que la Russie ait lancé son invasion le 24 février.

Les exportations de services ont augmenté de 1,3 milliard de dollars pour atteindre 69,9 milliards de dollars, soutenues par une hausse de 1,2 milliard de dollars dans le secteur des voyages, dans un contexte de baisse significative des infections COVID-19.

Les importations de biens et services ont bondi de 1,3 % pour atteindre un sommet historique de 317,8 milliards de dollars. Les importations de biens ont augmenté de 0,6 % pour atteindre un record de 266,2 milliards de dollars. Les importations de fournitures et de matériaux industriels ont augmenté de 3,4 milliards de dollars pour atteindre le niveau le plus élevé depuis juin 2011.

Elles ont été alimentées par une hausse de 1,9 milliard de dollars du pétrole brut, qui a atteint une moyenne de 76,37 $ le baril, le plus haut niveau depuis novembre 2014.

Les importations de biens d'équipement et de consommation ont atteint des sommets. Mais les importations de véhicules, pièces et moteurs automobiles ont chuté de 3,2 milliards de dollars. Les importations de services ont augmenté de 2,4 milliards de dollars pour atteindre 51,6 milliards de dollars, en raison de la hausse des frais d'utilisation de la propriété intellectuelle, des transports et des voyages.

La poussée des importations est due à la reconstitution des stocks par les entreprises, principal moteur de la croissance du produit intérieur brut au quatrième trimestre.

"Alors qu'une grande partie de la force des importations semble refléter la reconstitution des stocks, qui devrait normalement donner un coup de pouce compensatoire à la croissance, le rythme record de reconstitution des stocks à la fin de l'année dernière signifie que les stocks semblent également devoir constituer un frein supplémentaire au premier trimestre", a déclaré Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics.

Une fois corrigé de l'inflation, le déficit commercial des biens a diminué de 1,6 milliard de dollars pour atteindre 116,3 milliards de dollars en février. Le commerce a soustrait de la croissance du produit intérieur brut pendant six trimestres consécutifs.

Les estimations de croissance pour le premier trimestre vont d'un taux annualisé aussi bas que 0,4 % à un rythme aussi élevé que 2,8 %. L'économie a progressé à un rythme de 6,9 % au quatrième trimestre.