Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé en avril, la hausse des importations ayant été supérieure à la légère augmentation des exportations.

Le déficit commercial a augmenté de 8,7 % pour atteindre 74,6 milliards de dollars, a indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce. Les données de mars ont été révisées pour montrer que le déficit commercial s'est légèrement réduit à 68,6 milliards de dollars au lieu de 69,4 milliards de dollars comme indiqué précédemment.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le déficit atteindrait 76,1 milliards de dollars en avril.

L'économie a progressé à un taux annualisé de 1,3 % au dernier trimestre, après une croissance de 3,4 % entre octobre et décembre.

Les importations ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 338,2 milliards de dollars en avril. Les importations de biens ont augmenté de 8,1 milliards de dollars pour atteindre 271,9 milliards de dollars. Les importations de véhicules à moteur et de pièces détachées, de biens d'équipement tels que les accessoires informatiques et les équipements de télécommunications, ainsi que de fournitures et de matériaux industriels, dont le pétrole brut, ont augmenté.

Les importations de services ont légèrement diminué de 0,1 milliard pour atteindre 66,3 milliards de dollars.

Les exportations ont légèrement augmenté de 0,8 % pour atteindre 263,7 milliards de dollars. Les exportations de biens ont augmenté de 2,2 milliards de dollars pour atteindre 172,7 milliards de dollars. Les exportations de biens d'équipement et de biens de consommation ont augmenté, tandis que les fournitures industrielles et les matériaux ont diminué. Les exportations de services ont diminué de 0,2 milliard de dollars pour atteindre 172,7 milliards de dollars. (Reportage de Lindsay Dunsmuir ; Rédaction de Chizu Nomiyama et Paul Simao)